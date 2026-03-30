インフルエンサー・なえなの（25）が30日、自身のインスタグラムを更新し、29日に最終回を迎えたTBS「アッコにおまかせ！」での歌手・和田アキ子（75）との2ショットを公開した。

「アッコにおまかせ! 最終回ありがとうございました なえは、5年ほど番組に呼んでいただきました」と書き出し、和田や峰竜太との2ショットや勝俣州和と出川哲朗に挟まれたショットなどを投稿。

「人生1緊張した日。今でも鮮明に覚えています」という番組初出演は20歳の時。「スタッフさんからの指示で楽屋で待機していたら生放送まで後数分！やっっば!!なんで呼ばれないんだ!? 慌ててスタジオにダッシュ すると、アッコさんが先にスタジオに到着していて…おあおおおおお焦り なきなき 『あんた何してたんや』とアッコさんに言われてしまい心臓が止まりかけた」とスタッフの手違いからスタジオ入りが遅くなり、和田に怒られたことを振り返った。

「もう呼んでもらえないだろうな」と思ったものの、再び出演の機会が。あいさつに行くと「先週怒ってしまってごめんなさい。スタッフのミスだったんならちゃんと自分で言いや」と謝罪されたそうで、「わけのわからんインフルエンサーだった私に頭を下げてくださった アッコさん。嘘でしょ、こんな優しい人なの！？その日から、アッコさんの事が大好きになりました」と印象が一変したという。

「誰よりも優しくて、あったかくて、繊細で、仲間思いで。知れば知るほど沼！！」とつづり、「40年ぶりの何もない日曜日、アッコさんもスタッフさんも、ゆっくりして欲しいですね」とねぎらいのメッセージ。

「歴史ある素敵な番組に携われた事、アッコさんと出会えたことは人生の宝です 観てくださった皆さんありがとうございました」と感謝の言葉で結んだ。