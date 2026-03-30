小顔見えが期待できる♡ 面長さんにおすすめの【BIGフレームメガネ】特集

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ギークシックやナードファッション、Kムードなコーディネートから火がついたアイウエアは今季のトレンド！コーデに取り入れて、しゃれ感をアップしてみない？そこで今回は、面長さんにおすすめの「BIGフレームメガネ」をご紹介します。小顔見えも期待できる優秀アイテムなので、ぜひチェックして♡

面長さんは【丸みのあるBIGフレーム】で小顔見えをお約束♡

とにかく小顔に見せたい面長さんは、天地幅のあるフレームで顔の余白をカバー。

レンズの面積が大きく、メガネの存在感が強くなるので、丸みのあるデザインで、メガネの主張をやさしく中和。

Stylist advice

「太縁のときはヘアはシンプルが正解」

「濃い顔さんは細フレームでつよつよな印象を軽減」

Cordinate 中顔面縮小効果を狙えるボストンフレーム

面長さんぴったりフレーム

ボストンウェリントン

ボストンフレーム×太縁は中顔面縮小効果を狙える最強な組みあわせ。ジャケットあわせで、とことんプレッピーなスタイルが正解♡

ブラウンボストンメガネ 10,900円／JINS ジャケット 25,300円／POSTOKYO（jouetie）ボーダートップス 9,456円／ROCKCAKE（HANA SHOWROOM） クリアピン 2,750円／Sofia

Item 【MOSCOT】太フレームボストンメガネ

こっくりしたクラシカルなブラウン。かけるだけで、こなれ感UP間違いなし。

太フレームボストンメガネ 49,500円／MOSCOT（MOSCOT AOYAMA）

Item 【JINS】クリアフレームボストンメガネ

引き締まった黒フレームだとキツく見えがちなコも、クリアならやわらかい印象に。

クリアフレームボストンメガネ 10,900円／JINS

Item 【Zoff】ゴールドフレームボストンメガネ

オトナなエレガントさをまとえるゴールドフレーム。

ゴールドフレームボストンメガネ 9,900円（セットレンズ代込）／ゾフ

Item 【MOSCOT】ボストンメガネ

顔まわりのアクセントになるべっ甲カラー。

ボストンメガネ 52,800円／MOSCOT（MOSCOT AOYAMA）

Check! イマドキガールの着こなしもチェック！

カジュアルコーデの相棒は、黒縁で決まり。

Instagram：@ss_0390

丸みのあるフォルムで好印象なやさしいお顔に。

Instagram：@sa_ra_gram07

撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

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