小顔見えが期待できる♡ 面長さんにおすすめの【BIGフレームメガネ】特集
ギークシックやナードファッション、Kムードなコーディネートから火がついたアイウエアは今季のトレンド！コーデに取り入れて、しゃれ感をアップしてみない？そこで今回は、面長さんにおすすめの「BIGフレームメガネ」をご紹介します。小顔見えも期待できる優秀アイテムなので、ぜひチェックして♡
面長さんは【丸みのあるBIGフレーム】で小顔見えをお約束♡
とにかく小顔に見せたい面長さんは、天地幅のあるフレームで顔の余白をカバー。
レンズの面積が大きく、メガネの存在感が強くなるので、丸みのあるデザインで、メガネの主張をやさしく中和。
Stylist advice
「太縁のときはヘアはシンプルが正解」
「濃い顔さんは細フレームでつよつよな印象を軽減」
Cordinate 中顔面縮小効果を狙えるボストンフレーム
面長さんぴったりフレーム
ボストンウェリントン
ボストンフレーム×太縁は中顔面縮小効果を狙える最強な組みあわせ。ジャケットあわせで、とことんプレッピーなスタイルが正解♡
Item 【MOSCOT】太フレームボストンメガネ
こっくりしたクラシカルなブラウン。かけるだけで、こなれ感UP間違いなし。
Item 【JINS】クリアフレームボストンメガネ
引き締まった黒フレームだとキツく見えがちなコも、クリアならやわらかい印象に。
Item 【Zoff】ゴールドフレームボストンメガネ
オトナなエレガントさをまとえるゴールドフレーム。
Item 【MOSCOT】ボストンメガネ
顔まわりのアクセントになるべっ甲カラー。
Check! イマドキガールの着こなしもチェック！
カジュアルコーデの相棒は、黒縁で決まり。
Instagram：@ss_0390
丸みのあるフォルムで好印象なやさしいお顔に。
Instagram：@sa_ra_gram07
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 草野咲来