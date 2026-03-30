小顔見えが期待できる♡ 面長さんにおすすめの【BIGフレームメガネ】特集

ギークシックやナードファッション、Kムードなコーディネートから火がついたアイウエアは今季のトレンド！コーデに取り入れて、しゃれ感をアップしてみない？そこで今回は、面長さんにおすすめの「BIGフレームメガネ」をご紹介します。小顔見えも期待できる優秀アイテムなので、ぜひチェックして♡

面長さんは【丸みのあるBIGフレーム】で小顔見えをお約束♡

とにかく小顔に見せたい面長さんは、天地幅のあるフレームで顔の余白をカバー。

レンズの面積が大きく、メガネの存在感が強くなるので、丸みのあるデザインで、メガネの主張をやさしく中和。

Stylist advice

「太縁のときはヘアはシンプルが正解」

「濃い顔さんは細フレームでつよつよな印象を軽減」