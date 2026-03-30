【2026年】韓国人気コーディネーターがプライベートで通うソウルの旬グルメ＆美容スポット｜話題のサムギョプサルとよもぎ蒸しも！
【写真】いま超話題！予約のとれない絶品ワカメスープ
韓国旅行の楽しみといえば、グルメと美容。
ただ、ソウルはトレンドの移り変わりが早く、「今どこに行けばいいの？」と迷ってしまう人も多いはず。そこで今回は、韓国の最新トレンドを熟知する日韓人気コーディネーター・ヒョジョンさんに、2026年のリアルなおすすめスポットを教えてもらいました。
絶品グルメ、ソウル通が通うカフェ、さらに美容好きが注目するスパまで。今のソウルを体験できるリアルなスポットをご紹介します！
Hyojeong Choi/チェ・ヒョジョンさん
韓国の敏腕コーディネーター。人気女性誌の韓国特集のコーディネートほか、有名俳優やアーティストへのインタビュー、取材を行うエディターとしても活躍中。
■【ソウルグルメ】いまヒョジョンさんが夢中！究極のわかめスープ
感度の高い大人が集まるエリアとして近年人気が高まっているのが、新龍山（シンヨンサン）。
このエリアでヒョジョンさんが「絶対に行ってほしい」とすすめるのが、わかめスープの専門店。
「ここのわかめスープは、私たちが知っているものとは別次元なんです。巨文島（コムンド）産の“新芽わかめ”を乾燥させずに使っているので、煮込んでもシャキシャキした食感が残るんですよ。まずはわかめをうどんのように箸ですくって特製醤油につけて食べてみてください。最後は炊き立てのご飯をスープに入れて食べるのが定番。周りのお客さんもみんな無言で食べ続けてしまうくらい夢中になる味です」
店主は、もともとイタリアンシェフ。「まかない」として出していたわかめスープがあまりに好評だったことから、専門店としての出店を決意したそう！
オープンするやいなや、瞬く間に話題となり、今では「ソウルで予約が取れない店」の一つに。牛骨と昆布で丁寧にとった濃厚なダシにえごま、香り高くみずみずしいわかめがたっぷり。ワカメスープは量はたっぷりながら、最後までごくごくと飲める、体にしみる唯一無二の優しい味わい。
ごはんは大きな釜で炊いたつやつやのコシヒカリ。最後はワカメスープにお米を入れて雑炊風に。
メニューはわかめスープ（ごはん、漬物付き）とジェラートのみ。
ジェラートはミルクジェラートにココナッツミルク、黒米、米ぬかがたっぷりで、自然な甘さがクセになる逸品。こちらもぜひ注文を！
■Oilje【オイルジェ／오일제】
住所：ソウル特別市龍山区漢江大路62 ダギル29
営業時間：10:00〜15:00（LO13:30）※1日50食限定、完売次第閉店。
毎週金曜のみ完全予約制の「誕生日コースディナー」あり（19:00〜22:00）
休み：土・日曜・祝日
料金：わかめスープ15,000ウォン、ジェラート5,000ウォン、持ち帰り用冷凍わかめスープ11,000ウォン、金曜「誕生日コースディナー」1名79,000ウォン
予約：〈10:00〜15:00枠（通常営業）〉InstagramのDMにて受付（希望日を複数送付）。座席の7割が予約枠、3割が当日枠ですが、朝から行列ができるため事前予約を強く推奨。
〈金曜ディナー「誕生日コース」〉毎週金曜1組（4〜6名）限定の貸切営業。予約は毎月1日に翌月分を一斉受付（先着順・月間計4組のみ）。
Instagram：@oilje_official
■【ソウルグルメ】龍山で人気！おしゃれでかわいい空間なのに味は超本格派の絶品ベーカリーカフェ
ヒョジョンさんが通うナチュラル志向のパンや焼き菓子が人気の「Pachamama Bakery」はLE SSERAFIM（ル セラフィム）のカズハ、チェウォン、ユンジンが来店したことでも有名。
「ここは素材の味を生かしたパンが本当においしいんです。コーヒーとの相性も抜群。韓国では最近、味が本格的でおしゃれな空間も楽しめるベーカリーカフェがどんどん増えています」
ゆったりとした空間でパンとコーヒーを楽しむ時間は、ソウルらしいカフェ文化を感じられるひととき。引き続き韓国で大ブーム中の塩パン、人気のクロワッサンはびっくりするほど風味豊かで美味！ カフェだと思って入ると、パンのレベルの高さに驚くはず。オイルジェ近くなので、ハシゴするのもおすすめ。
■Pachamama Bakery【パチャママベーカリー】
住所：ソウル特別市龍山区漢江大路62ダギル9
営業時間：11:00〜20:30 (LO20:00)
休み：無休
Instagram：@pachamama.bakery
■【ソウルグルメ】サムギョプサルを堪能するならココ！
繁華街から少し離れているため落ち着いた雰囲気で、ゆったり食事を楽しめるのも魅力です。店員さんの対応も丁寧で、居心地のよさも人気の理由のひとつ。
「弘大はとにかくグルメの選択肢が多い街なのですが、こちらのお店は少し落ち着いた場所にあるので、ゆっくり食事ができるんです。ボリュームがあって、韓国らしい肉料理をしっかり楽しめます。友達とワイワイ食べるのにぴったりのお店で、お肉の質もよくて、地元の人にもとっても人気」とヒョジョンさん。
テーブルに用意された鉄板の上で、店員さんが手際よくサムギョプサルと野菜を焼き上げてくれます。焼き加減を見ながら最後まで仕上げてくれるので、一番おいしい状態で味わえるのもうれしいポイント。
「最近、韓国ではミナリを合わせたサムギョプサルが人気なんです。お肉の脂っぽさをミナリの香りがさっぱりとまとめてくれて、いくらでも食べられそうな美味しさですよ」とヒョジョンさん。
もちろん、焼いたキムチやニンニクと一緒に包んで食べても相性抜群。
■コギクンキム・チュンベ 弘大スプキル店【고기꾼김춘배 홍대숲길점】
住所：ソウル特別市麻浦区西江路13ギル 31-2
営業時間：12:00〜23:00(LO22:00) ※完売次第閉店
休み：無休
料金：一人30,000ウォン〜が目安
@kimchunbae_grove_
■【ソウル美容】じっくりゆっくり韓国美容を体験するなら清潭洞のスパへ
韓国旅行で欠かせない美容体験。ヒョジョンさんがすすめるスパはこちら！
高級ブランドショップや美容クリニックが集まる清潭洞（チョンダムドン）にある隠れ家的スパ。韓国伝統のよもぎ蒸しが楽しめ、フェイストリートメントやフットマッサージも評判。オーナーの40年のキャリアのゴッドハンドをぜひ！
マネージャーは大学院のメディカルスパ学科卒業。女優やタレント、韓国セレブリティ御用達で、トリートメントはスイスの高級スキンケアブランド「Valmont（ヴァルモン）」を使用。
「清潭洞は美容クリニックやスパが多いエリア。ここは空間がとても落ち着いていて、ゆっくりリラックスできるのが魅力。私は〆切明けなど、とにかく疲れをとりたいときに駆け込むんです。
ここのよもぎ蒸しは、江華島(カンファド)産の在来種ヨモギを10年熟成させたものを使っているのが特徴。一般的な蒸気タイプとは違い、ヨモギを火で焚いた煙を浴びるスタイルなので、香りもとても濃厚なんです。専用の服に着替えて、提供されるお茶を飲みながら、ゆっくりとした時間を過ごすことができます。美容だけでなく、体のコンディションを整えたい人にもおすすめ。友人と一緒に来て、おしゃべりしながらよもぎ蒸しを楽しむこともできますよ」
■EHWALA SPA【イファラスパ】
住所：ソウル特別市江南区島山大路58ギル14 4階
営業時間：10:00〜19:00、土〜18:00 （エステの入場17:00、ヨモギ蒸し入場閉店1時間前）、日12:00〜18:00 ヨモギ蒸しのみ。
休み：無休（日曜はヨモギ蒸しのみの営業）
料金：よもぎ蒸し100,000ウォン、足のコルギマッサージ150,000ウォン
予約：LINE（@ehwalaspa）で日本語での予約可
Instagram：@ehwalaspa
■ソウル旅行を計画するなら、人気エリアのホテルをチェック！
グルメ巡りにカフェ、そして美容体験まで。
ソウルはエリアごとに街の雰囲気が違うので、行きたいスポットに合わせてホテルを選ぶのも旅の楽しみのひとつです。今回紹介したスポットを巡るなら、次のエリアに宿泊するとアクセスも便利。
弘大（ホンデ）エリア
若者文化の中心地で、カフェやレストランが豊富。夜遅くまでにぎわうグルメスポット。
江南（カンナム）エリア
美容クリニックやスパが集まるエリア。美容旅ならこの周辺がおすすめ。
新龍山（シンヨンサン）エリア
おしゃれなカフェやベーカリーが増えている注目エリア。落ち着いた雰囲気のなか旬の韓国を感じたい方におすすめ。
ソウルはエリアによって街の雰囲気やアクセスが大きく変わるので、ホテル選びも旅の大切なポイント。人気のホテルは早く埋まることも多く、週末は料金が変わる場合もあるため、早めにチェックしておくのがおすすめです！
コーディネート＝Hyojeong Choi/チェ・ヒョジョン
【レタスクラブWEB編集部YYY】