まるでマリオとルイージ！？クラフトボス、マリオ映画コラボで「アロエ＆キウイ」「ベリー＆アサイー」発売

サントリー食品インターナショナル株式会社は、アニメーション映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とのコラボレーション第2弾を発表しました。

3月30日より「クッパ＆クッパJr.ボスジャン親子セット」が当たるキャンペーンを開始するとともに、翌3月31日からは果汁飲料「クラフトボス アロエ＆キウイ」の新発売と、「クラフトボス ベリー＆アサイー」のリニューアル発売を実施します。

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■ まるでマリオとルイージ？赤と緑の「クラフトボス」

今回発売される2つの商品は、並べるとまるで「スーパーマリオブラザーズ」のマリオとルイージを彷彿とさせる、赤と緑のパッケージカラーが特徴です。

緑色の新商品「クラフトボス アロエ＆キウイ」は、キウイやアロエなど計4種の果汁とエキスをブレンドし、クエン酸1500mgや1日分のビタミンB6を配合した爽やかな一杯となっています。

一方、赤いパッケージの「クラフトボス ベリー＆アサイー」は、2025年4月の発売から好評を得ている中味はそのままに、新たに「塩分チャージ」のアイコンを追加してリニューアルされました。

両商品ともに熱中症対策に適した設計となっており、希望小売価格はいずれも500mlペットボトルで184円（税別）です。

■ クッパ親子の特製ボスジャンが当たるキャンペーンも

また、本コラボの目玉となるのが、映画に登場するカメ族の王・クッパとクッパJr.をモチーフにした「ボスジャン親子セット」のプレゼントキャンペーン。

背面に大きくキャラクターがデザインされた特製ジャケットが、抽選で5名に当たります。応募期間は3月30日から5月28日23時59分までとなっており、特設サイトから必要事項を記入することで応募が可能です。

■ 映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は4月24日公開

コラボ元となる映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、全世界累計興行収入約13億ドルを記録したヒット作「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」（2023年公開）に続くシリーズ第2作目で、4月24日に全国公開されます。

イルミネーションと任天堂の共同プロデュースによる注目作の公開に向けて、作品の世界観を楽しめるドリンクとキャンペーンが映画の盛り上がりをさらに後押ししそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026033007.html