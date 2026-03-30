ＤｅＮＡは３０日、４月２３日の阪神戦（横浜スタジアム）で行われる「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴ ＳＥＲＩＥＳ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ｎｏｊｉｍａ」に、５人組バンド「ｗａｃｃｉ」がスペシャルゲストとして来場することを発表した。

試合後の「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴ ＬＩＶＥ（ブルーライトライブ）」に出演し、試合前の「ＴＷＩＬＩＧＨＴ☆ＬＩＶＥ（トワイライトライブ）」では、ボーカルの橋口洋平が登場し、ソロで歌唱する。ｗａｃｃｉは「ＦＭヨコハマで１４年もの間レギュラー番組を担当させて頂いてます。横浜という場所はもはやバンドにとってホームなので、ベイスターズ戦で歌わせてもらえること、とても光栄に思います。試合終了後、もう１度皆さんで１つになれるような、思い出に残る良いライブをしたいと思っているので、よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。

同バンドは、２０２２年リリースの「恋だろ」がストリーミング総再生回数２億回を突破するなど、繊細な歌声で若年層を中心に共感を呼んでいる。

なお、４月２１日の「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴ ＳＥＲＩＥＳ」初日には、スペシャルゲストとして龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）が来場予定。同２２日のゲストについては、後日発表される。