【「葬送のフリーレン」×THE FARMコラボ企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」】 3月30日 予約開始 開催期間：7月17日～10月16日 場所：THE FARM（〒287-0103 千葉県香取市西田部７３８）

ザファームは、アニメ「葬送のフリーレン」とのグランピング宿泊コラボレーション企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」を、千葉県のグランピング施設「THE FARM」にて7月17日より10月16日まで開催する。予約受付は3月30日より行なわれている。

本コラボレーションでは、同社が運営するBBQ体験や露天風呂付きの天然温泉とサウナなどを楽しめる農園リゾート「THE FARM」のグランピングエリア全域において、「葬送のフリーレン」の世界観を象徴するフォトスポットやモニュメントが設置される。

会場では「勇者ヒンメルの像」やヒンメルがフリーレンに贈った「鏡蓮華の指輪」のシーンを再現したものなどが設置。チェックインラウンジでは展示スペースとしてミミックが設置され実際に食べられる体験ができるほか、「暗黒竜の角」や「聖杖の証」などのレプリカ展示、手に持って写真撮影をすることもできるフリーレン、フェルン、シュタルクの武器の展示も行なわれる。

さらに、コラボルームとして「エーラ流星群」柄のフットスローやゾルトラークの魔法陣がプリントされたクッションが設置された1日32棟限定の部屋も用意されている。加えて、宿泊者特典や宿泊者のみ購入できるグッズも展開予定。詳細は後日案内される。

□「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」特設ページ

「THE FARM」基本情報

所在地：〒287-0103 千葉県香取市西田部７３８ アクセス：車／都心から約90分・大栄ICから約15分 チェックイン：14:00～19:00 チェックアウト：～11:00 定員：4名※部屋タイプによって、5名 夕食： 朝食：農園野菜・地元食材を使った朝食ビュッフェ（THE FARMカフェ） 温浴：天然温泉・男女共用サウナ等を備えた「おふろcafé かりんの湯」を滞在中何度でも利用可能 体験：季節野菜3種の収穫体験付き

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会