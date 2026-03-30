

3月第4週の上昇率ランキングの2位と3位は米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）を主要投資対象とするファンドです。



下落率ランキング1位の「ＧＳ日本株式インデックス・プラス」の主な下落要因は配金の支払いによるものであり、期中に2115円を分配しています。3位の「Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス」は株式の下落に金価格の下落が加わり、大きく下落しました。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +5.28％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏナノテクノロジー

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 +5.04％ 米国エネルギー革命関連ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし（エネルギーレボリューション）

運用会社:野村アセットマネジメント



3位 +5.03％ 米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（エネルギーレボリューション）

運用会社:野村アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -14.95％ ＧＳ日本株式インデックス・プラス

運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



2位 -14.54％ イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）

運用会社:イーストスプリング・インベストメンツ



3位 -14.31％ Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント







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