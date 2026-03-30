味が決まる！人気料理家ツレヅレハナコさんがリピートする調味料
【画像を見る】煮物、炒め物、麺類…味が一発で決まる！ 「味どうらくの里」
「新しい味にチャレンジしたい！味付けがワンパターンになってしまいがち…」というお悩みには新しい調味料がおすすめです。雑誌『レタスクラブ』でおなじみの料理のプロ、ツレヅレハナコさんが使っている便利な商品を紹介してくれました。
教えてくれたのは…
▷ツレヅレハナコさん
食と酒、そして旅を愛する文筆家・料理研究家。調理道具のプロデュースなども手がける。
■１.「味どうらくの里」
\500（編集部調べ）（500ml）東北醤油
■怖いほど味が一発で決まる！ 頼もしい存在
「東北で料理上手なお母さんに味つけに何を使ったかを尋ねると、必ずといっていいほど『味どうらく！』と返ってくる、おなじみの万能つゆです。煮物、炒め物、麺類など、何でもお任せ！」（ツレヅレハナコさん）
「炊き込みご飯にも重宝します。どんな具材にも合いますが、私のおすすめは、鶏肉＆しめじに、しょうがのせん切りをたっぷり！」
■２.「味付カレーパウダー ジャワカレー味」
\408（編集部調べ）（56g）ハウス食品／電話0120-50-1231
■爽やか＆刺激のある辛さで、おかずからおつまみ作りまで大活躍
ロングセラーのカレールウが顆粒状の調味料になっている、便利な商品。
「塩みが含まれているので、炒めた具材にさっとふるだけで、ご飯もお酒も進むカレー味の逸品になるんですよ。ポテサラの味つけや肉料理の下味などにも重宝します。卵焼きに入れるのもおいしいです」（ツレヅレハナコさん）
調理／好美絵美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 イラスト／新久千映 編集・文／singt