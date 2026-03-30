京都府京都市内の京都ポルタ内に「ディズニーストア 京都ポルタ店」がグランドオープン！

オープンを記念し、店舗限定グッズの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施されます☆

ディズニー「ディズニーストア 京都ポルタ店」グランドオープン

グランドオープン日：2026年4月28日（火）

※グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となります

営業時間：10:00〜20:00

所在地：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町901番地

「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた夢の世界をコンセプトに、“和”の要素が散りばめられた「ディズニーストア 京都ポルタ店」がグランドオープン！

エントランスでは、衣装に和柄を取り入れた「ミッキーマウス」のスタチューがゲストお迎えします。

床や天井にあしらわれた桜の花びらモチーフをはじめ、障子風の装飾など、京都ならではの“和”を感じる特別な空間でお買い物が楽しめる店舗です。

店内には、ディズニーやピクサーのグッズが約1,200点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」グッズがラインナップ。

さらにライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画など、バラエティ豊かなグッズが用意されます☆

京都ポルタ店限定グッズが登場

グランドオープンを記念して、京都ポルタ店限定グッズを発売。

京都にゆかりがあるといわれる歴史上の人物「牛若丸」と「弁慶」に扮したキャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場します。

また「うるぽちゃちゃん」からも「ミッキーマウス」と「グーフィー」のぬいぐるみを展開。

京都ならではの歴史が感じられる、お土産やコレクションにぴったりのグッズばかりです☆

※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります

ぬいぐるみ ミッキーマウス

価格：5,200円(税込)

笛を吹く「ミッキーマウス」をデザインしたぬいぐるみ。

片目を閉じながら笛を吹く「ミッキーマウス」の表情にも注目です。

ぬいぐるみ グーフィー

価格：5,200円(税込)

“京都”の文字をあしらった旗を手にした「グーフィー」のぬいぐるみ。

細部までこだわった装いがポイントです。

ぬいぐるみキーチェーン ミッキーマウス

価格：3,300円(税込)

京都ならではの衣装を身に纏った「ミッキーマウス」のぬいぐるみキーチェーン。

色鮮やかな衣被をかぶり、紅白の衣装を纏った姿で登場します。

ぬいぐるみキーチェーン グーフィー

価格：3,300円(税込)

”京都”と書かれた旗を両手で持つ「グーフィー」のぬいぐるみキーチェーン。

漆黒の方位に緑の結び紐を合わせた装いも素敵です。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ミッキーマウス

価格：2,200円(税込)

ほんのり頬をピンク色に染めた「ミッキーマウス」デザインの「うるぽちゃちゃん」

衣被を開きながらお顔をのぞかせる仕草がとってもキュート☆

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ グーフィー

価格：2,200円(税込)

白と黒の和服姿で登場する「グーフィー」の「うるぽちゃちゃん」

首に巻かれた宝飾がアクセントになっています。

グランドオープン記念のプレゼントキャンペーンを実施

実施期間：2026年4月28日（火）〜なくなり次第終了

店舗にて税込み5,000円以上購入された方に、京都ポルタ店限定デザインのオリジナルトートバッグをプレゼント。

さらに店内では、希望された方に京都ポルタ店限定のショップカードがプレゼントされます。

※詳しくはディズニーストアキャストにおたずねください

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※内容は都合により中止、または変更される場合があります

ディズニーストアクラブポイント5倍キャンペーン

実施期間：2026年4月28日（火）〜4月30日（木）

ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンを実施。

ディズニーストアクラブへ登録し、お買い物をされた方が対象となります。

魔法がかかった夢の世界をコンセプトにした、“和”を感じる店舗デザインがおしゃれなディズニーストア。

京都ポルタ内に2026年4月28日にグランドオープンする「ディズニーストア 京都ポルタ店」の紹介でした☆

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© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

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