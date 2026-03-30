「ソフトバンク８−４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）

ショックは感じさせなかった。就任１年目の２２年以来となる開幕３連敗での単独最下位にも、日本ハム・新庄剛志監督は笑みをたたえてまず報道陣に深々と一礼。笑わせると「この３連敗があったから、てっぺんがとれたっていうシーズンにしていきたいと思います」と、前向きな言葉を口にした。

伊藤、達に続いて、この日も先発の有原航平が炎上した。昨季までの古巣に四回まで毎回失点を重ね、６回１０安打７失点。３連戦の先発が全員５失点以上では勝利は難しい。

チーム復帰初登板を飾れなかった有原は「流れに乗るようなピッチングができなかった。やっぱり悔しい」と肩を落とした。それでも、指揮官は「スロースターターなので」と責めず。「今日も１００球以上投げてもらったので。次は“マダックス”ぐらいしてくれるでしょう」と期待した。

打線は３戦８本塁打と好調。「こういう時もあります」と、投打の歯車がかみ合わない状況を冷静にとらえた。まだ１４３分の３。「こういうのも逆に、さあいこう！という気持ちになると思う。楽しみにしておいてください」。最後まで明るく、新庄監督は本拠地開幕からの逆襲を期した。