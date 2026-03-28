マルタン・マルジェラ「アーティザナル」のエキシビションをLA MUSEUMが開催　アーカイヴブック発売を記念

ライラ（LAILA）が運営するバーチャル美術館アプリ「ラ・ミュージアム（LA MUSEUM）」が、「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」のアーカイヴブック「0 0 10」の発売を記念したエキシビション「ARTISANAL」を東京・代官山の「THE FACE DAIKANYAMA」で開催する。期間は4月22日から26日まで。事前予約制で、一時間毎の入れ替え制となっている。

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0 0 10は、マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）本人が1989年から2009年までの期間中に手掛けたアーティザナル作品を収録。プリンティングスの母体でもあるライラ（LAILA）が所蔵している作品を中心にウィメンズライン「0」を446点、メンズライン「0」「10」を242点、計688点を数年間かけて撮影したという。価格は3万5200円。

同展は、0 0 10に掲載したアーティザナル作品に加え、マルタン・マルジェラと親交があり同時代に活動していたアントワープ・シックスの一員でもあるマリナ・イー（Marina Yee）が手掛けたアーティザナル作品をキュレーション。会場に設置する「ラボスペース」では、観覧者が直接触れることができる約70点のマルタン・マルジェラによるアーティザナル作品を展示する。通常の入場券は2200円で、ラボスペース付きの入場券は8800円。それぞれArtStickerで販売している。

◾️ARTISANAL

開催期間：2026年4月22日（水）〜4月26日（日）

会場：THE FACE DAIKANYAMA

所在地：東京都渋谷区猿楽町28-13 ROOB1 地下一階

営業時間：11:00〜19:00

入場券：通常 2200円／ラボスペース付き 8800円

ArtSticker