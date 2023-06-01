【グアム チャーミング・ステージング】 2027年3月 発売予定 価格：27,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

マックスファクトリーより、2027年3月に発売予定の1/7スケールフィギュア「グアム チャーミング・ステージング」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場するユニオン所属の超巡洋艦「グアム」を立体化したものだ。

今回は、公式イラストで描かれていたグアムの着せ替え衣装「チャーミング・ステージング」を身につけた姿で再現されている。まるでこれからド派手なステージを繰り広げそうな雰囲気を醸し出しており、見ているだけで楽しい気分にさせてくれる。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約300mmだ

バニースーツをベースにした衣装ということもあり、頭の上には大きめのハットとうさ耳が付けられている。足元まで伸びた金色の長い髪は、風の影響か横に流れるようになびいており、前に垂れた髪も少しカールしているなど、造形も見事だ。

大きく開けた口には、一本だけ鋭い八重歯がのぞいている。グラデーションが美しい大きめの瞳の中には星が輝いているほか、頬にはハートマークが付けられているなど、こちらもパーティー感あふれる華やかな見た目だ。ほっそりとした首には、キュートなアクセサリーが付けられている。

華やかな笑顔が可愛い

頭の上にはうさ耳とハットが付けられている

角度を変えると異なる表情が見えてきて面白い

豊満なバストによって布の面積が小さく見えるほか、ウエスト周りはキュッと締まったスタイルだ。衣装自体も肌に密着していることもあり、体のラインがよく分かる。ちなみに、片方の手でマイクスタンドを持っており、こちらは指先を立てたポーズになっている。

たわわに実った大きなバスト

上半身は露出度が高めだ

マイクスタンドなど小物も作り込まれている

下半身部分の衣装もなかなかユニークなデザインで、腰のあたりから伸びた赤い紐がロングブーツに付けられている。このブーツ部分もエナメルのような光沢感がよく再現されており、片方の足をマイクスタンドのベース部分に乗せているポーズも様になっている。

衣装のデザインも派手だ

むっちりとした白い太ももが美しい

台座のカラーもクールだ

こちらの「グアム チャーミング・ステージング」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。これから予約しようか迷っている人もいると思うが、気になる人は近くに立ち寄った際に、お店へ足を運んでみよう。

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