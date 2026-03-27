SixTONES6¿Í¤¬¥¸¥ãー¥¸»Ñ¤Ç1¿Í¤Ò¤È¤ê°®¼ê¤·¥Ï¥°¤·¹ç¤¦¡È¥é¥¤¥ÖÁ°¥ëー¥Æ¥£¥ó¡É¤òÈäÏª¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥°¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤ç¤â¤Û¤¯Âº¤¤¡×¡Ö¼ùÀµ·ýÆÍ¤¤â¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£ÅÄÃæ¤Î¹ÔÆ°¤¬Â¾¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÅÁÇÅ¤¹¤ë¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥àー¥Óー
¡ÚÆ°²è¡ÛSixTONES¤Î¥é¥¤¥ÖÁ°¥ëー¥Æ¥£¥ó¡õÈÖÁÈÍ½¹ð①～②
6¼þÇ¯¤ÎSixTONES6¿Í¤ò6¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎTBS¤¬Ç¯6²ó¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÆÃÈÖ¡Ø6SixTONES¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Ì©¼¼½Ë²ìº×¤ÎÍÍ»Ò¤¬Æ°²è¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
3·î31ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Æー¥Þ¤ÏÌ©¼¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇÆÍÁ³¾·ÂÔ¾õ¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢µðÂç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈBOX¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿SixTONES¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Þ¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©
Æ°²è¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¤ªÂ·¤¤¤Î¹õ¥¸¥ãー¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÄÃæ¼ù¤¬¤Ê¤Ë¤«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤òÂ¾¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ÝÉñ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µþËÜÂç²æ¤È¥¸¥§¥·ー¤¬ÅÄÃæ¤Î¸ª¤òÃ¡¤¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¤Ï¥Ï¥°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÆ°ºî¤¬¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤«¤é¤â¡Ö¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤ä¤ë¤ä¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÅÄÃæ°Ê³°¤Ë¤â¡¢µþËÜ¡õ¥¸¥§¥·ー¤¬¹âÃÏ¡¦¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¦¾¾Â¼¤È¥é¥¤¥ÖÁ°¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î²£¤ÇÅÄÃæ¤Ï¤Ò¤È¤êÀµ·ýÆÍ¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¼«Í³¤Ê6¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥°¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤ç¤â¤Û¤¯Âº¤¤¡×¡Ö¼ùÀµ·ýÆÍ¤¤â¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£