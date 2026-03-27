「皇族やお金持ちが通うイメージ」GMARCHの“お金持ちなイメージがある大学”ランキング1位は？【2026年調査】
学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の頭文字をとった有名私立大学群であるGMARCH。最も「お金持ち」なイメージを持たれている大学はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。その中から、「GMARCHの中で最もお金持ちなイメージがある大学」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「私立であることはもちろんだが、留学などをする生徒が多く、服装もハイブランドの子が多い感じだから」（40代女性／北海道）
「立地もいいところにあり、お嬢様が多いイメージだから」（20代男性／兵庫県）
「青山学院の初等部には親の資金力がなければ入学させられないので、金持ちの学生も多いと思います」（40代男性／東京都）
▼回答者コメント
「皇族やお金持ちが通うイメージがあるから」（40代女性／兵庫県）
「皇室の方が通っているから」（60代男性／愛知県）
「頭が良くて家柄も良いイメージがあるから」（50代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。その中から、「GMARCHの中で最もお金持ちなイメージがある大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：青山学院大学／100票2位にランクインしたのは青山学院大学です。表参道・渋谷という一等地に立地するキャンパスや、幼稚園からの内部進学制度があることから、裕福な家庭の子女が多いというイメージが広く浸透しています。おしゃれで洗練された学生が多いという印象も、「お金持ち」のイメージにつながっているようです。
▼回答者コメント
「私立であることはもちろんだが、留学などをする生徒が多く、服装もハイブランドの子が多い感じだから」（40代女性／北海道）
「立地もいいところにあり、お嬢様が多いイメージだから」（20代男性／兵庫県）
「青山学院の初等部には親の資金力がなければ入学させられないので、金持ちの学生も多いと思います」（40代男性／東京都）
1位：学習院大学／137票1位に選ばれたのは学習院大学でした。かつて皇族や華族のための教育機関として設立された歴史を持ち、長年にわたり皇族の方々が通われてきた大学として広く知られています。その伝統と格式の高さから「お金持ちが通う大学」というイメージは根強く、137票と圧倒的な支持を集めました。
▼回答者コメント
「皇族やお金持ちが通うイメージがあるから」（40代女性／兵庫県）
「皇室の方が通っているから」（60代男性／愛知県）
「頭が良くて家柄も良いイメージがあるから」（50代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)