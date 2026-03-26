嵐の「代表曲」だと思う楽曲ランキング！ 『Happiness』を大差で抑えた2作品は？
All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施しました。
2026年5月31日で活動を終了すると発表している嵐は、ラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中です。多くのファンに愛されたアイドルグループとなり、思い出の一曲がある人も多いと思います。
それでは、「嵐の代表曲だと思う楽曲」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
疾走感のあるロック･ナンバーとなり、吹奏楽部が演奏する高校野球の応援歌としてもおなじみ。CMソングとしても使用され、多くの人が聞いたことがある一曲です。
回答者からは、「自分の青春時代にめちゃくちゃ聞いてて、カラオケでも熱唱してたから」（30代男性／宮崎県）、「ファン以外の人でもサビを口ずさめるほど知名度が高く、嵐を象徴する一曲」（20代女性／神奈川県）、「明るい楽曲でウキウキした気分になるので。曲名も好き」（50代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
嵐がブレークするキッカケをつかんだ作品で、2025年6月にはストリーミングにてグループ初の累積再生数2億回を突破。爽やかなラブソングの名曲で、現在までCMソングにも採用されています。
回答者からは、「結婚式でもよく使われる曲だから」（30代女性／神奈川県）、「世間の多くの人が知っている曲だと思う」（30代女性／石川県）、「コアなファンではない私もフルで歌えるくらい知っている曲」（30代女性／福井県）などの意見が寄せられました。
2025年7月には、ストリーミングにて自身通算6作目の累積再生数1億回を突破。また、2026年3月4日に配信した新曲『Five』の歌詞が、『A・RA・SHI』をほうふつとさせるとしてファンの間で最注目を集めています。
回答者からは、「デビュー曲かつタイトルにグループ名。サビの歌いやすさもあってなじみます」（40代女性／埼玉県）、「デビュー曲にして、嵐の原点である曲だから」（20代女性／茨城県）、「嵐といえば、衝撃的なデビュー曲のこれです」（40代女性／山形県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2026年5月31日で活動を終了すると発表している嵐は、ラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中です。多くのファンに愛されたアイドルグループとなり、思い出の一曲がある人も多いと思います。
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3位：『Happiness』／50票3位は『Happiness』でした。2007年9月5日に発売された通算20枚目のシングルです。二宮和也さん、櫻井翔さんが共演したドラマ『山田太郎ものがたり』（TBS系）の主題歌に採用され、大ヒットを記録しました。
疾走感のあるロック･ナンバーとなり、吹奏楽部が演奏する高校野球の応援歌としてもおなじみ。CMソングとしても使用され、多くの人が聞いたことがある一曲です。
回答者からは、「自分の青春時代にめちゃくちゃ聞いてて、カラオケでも熱唱してたから」（30代男性／宮崎県）、「ファン以外の人でもサビを口ずさめるほど知名度が高く、嵐を象徴する一曲」（20代女性／神奈川県）、「明るい楽曲でウキウキした気分になるので。曲名も好き」（50代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
2位：『Love so sweet』／79票2位は『Love so sweet』でした。2007年2月21日に発売された通算18枚目のシングルです。松本潤さんが出演したドラマ『花より男子2（リターンズ）』（TBS系）の主題歌となり、ドラマの人気とともに大ヒットを記録しました。
嵐がブレークするキッカケをつかんだ作品で、2025年6月にはストリーミングにてグループ初の累積再生数2億回を突破。爽やかなラブソングの名曲で、現在までCMソングにも採用されています。
回答者からは、「結婚式でもよく使われる曲だから」（30代女性／神奈川県）、「世間の多くの人が知っている曲だと思う」（30代女性／石川県）、「コアなファンではない私もフルで歌えるくらい知っている曲」（30代女性／福井県）などの意見が寄せられました。
1位：『A・RA・SHI』／225票1位は『A・RA・SHI』です。1999年11月3日に発売されたデビューシングルで、『バレーボールワールドカップ1999』（フジテレビ系）のイメージソングに採用されました。グループ名が入る楽曲となり、多くの人が大切にしている作品です。
2025年7月には、ストリーミングにて自身通算6作目の累積再生数1億回を突破。また、2026年3月4日に配信した新曲『Five』の歌詞が、『A・RA・SHI』をほうふつとさせるとしてファンの間で最注目を集めています。
回答者からは、「デビュー曲かつタイトルにグループ名。サビの歌いやすさもあってなじみます」（40代女性／埼玉県）、「デビュー曲にして、嵐の原点である曲だから」（20代女性／茨城県）、「嵐といえば、衝撃的なデビュー曲のこれです」（40代女性／山形県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)