●あす27日(金)～週末も春爛漫の陽気 日中の気温は20℃超続出

●サクラは急ピッチで開花進む

●来週初めはぐずつく天気も 気温高めで暖かい雨

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きょう26日(木)は安定した晴天の一日に。日ざしとともに最高気温は20度を超える所が続々出てくるなど、各地で春爛漫のポカポカ陽気になりました。



そして、このあともしばらくはサクラの開花のペースが早まる暖かさが続きます。





今、大陸方面に前線や気圧の谷の雲が広がってきている状況ですが、その北側にある高気圧のパワーが強く、この雲は、あす27日(金)から週末にかけて、沖縄から日本の南へと、県内から離れた所を進む見込みです。





あす27日(金)～今週末にかけても県内は日ざし十分の空模様が続き、朝晩は少々冷え込んでも日中の気温は20度超えが続出。春爛漫の暖かさが続くことで、サクラの開花は急ピッチで進む所が多くなる、とみています。





今、県内のサクラは全体的には咲き始めの段階で、早い所で2～3分咲きくらいの所が多くなっています。満開を迎えるのは来週になる所が多いのですが、目先かなり暖かいこともあって、今週末でも早い所では5～6分咲きくらい…と、十分見ごたえのあるサクラが楽しめる所も多くなりそうです。



また、満開のサクラが長持ちせず、4月2週目…子供たちの入学式の頃は少し散り始める所もあるかも、という雰囲気も出てきましたので、あまりのんびり待ち構えず、楽しめる時に楽しんでおく、というのが、このあとのサクラシーズンの過ごし方のポイントになりそうです。





あす27日(金)も安定した晴天が続く一日で、朝は少々冷えますが、昼間は上着要らずの暖かな陽気に。最高気温は20度前後から山口市内は22度まで上がる見込みで、サクラの開花のペースが、一気に早まりそうです。





サクラのシーズンはヒノキ花粉の飛散ピーク。あす27日(金)は暖かさ増すにつれ「極端に多い」飛散となる所も出てくる見通しです。入念な対策を心がけていきましょう。





28日(土)土曜日もよく晴れる見込み。日曜日も日中は晴天。雲が増えるのは夕方以降で、土日とも日中の気温は20度超え…と春爛漫の陽気が続く週末となるでしょう。

来週初めは低気圧や前線の通過で天気がぐずつきますが、気温は高めで比較的暖かい雨に。来週に向けてサクラはペースを落とさず、順調に満開に向かっていきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

