本田紗来、美脚際立つショーパン姿 姉・望結とのリンクコーデに「スタイル良すぎ」「ビジュ最強姉妹」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】タレントでモデルの本田紗来のマネージャーによるInstagramが、3月24日に更新された。TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）出演時のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「透明感すごい」ショーパン姿で抜群スタイル披露
投稿では「本日 TBS『ラヴィット！』に出演させていただきました」と報告し、「本日のみゆさら春コーデはこちら」と出演時の衣装を公開。春らしいピンクのトップスに白いショートパンツを合わせ、美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
さらに、紗来とのリンクコーディネートのような黄色のトップスに白のパンツを合わせた姉で女優の本田望結との2ショットも投稿。「春らしい爽やかコーデでした」とつづり、仲睦まじい姉妹ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「ピンクが似合う、可愛い」「足が細くて目が釘付け」「ビジュ最強姉妹」「スタイル良すぎ」「透明感すごい」「爽やか」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆本田紗来、美脚際立つショーパンショット披露
投稿では「本日 TBS『ラヴィット！』に出演させていただきました」と報告し、「本日のみゆさら春コーデはこちら」と出演時の衣装を公開。春らしいピンクのトップスに白いショートパンツを合わせ、美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
◆本田紗来＆本田望結の春コーデに反響
この投稿に、ファンからは「ピンクが似合う、可愛い」「足が細くて目が釘付け」「ビジュ最強姉妹」「スタイル良すぎ」「透明感すごい」「爽やか」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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