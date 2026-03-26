【ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー】 【ドリームトミカ SP いないいないばあっ！ スーパーワンカー】 5月中旬 発売予定 価格：各880円

タカラトミーは、ミニカー「ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー」と「ドリームトミカ SP いないいないばあっ！ スーパーワンカー」を5月中旬に発売する。価格は各880円。

本製品は、タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」と、放送30周年を迎えた幼児向けTV番組「いないいないばあっ！」のコラボレーションとして、「いないいないばあっ！」に登場するキャラクター「ワンワン」の車を、同社の「ドリームトミカ」で商品化したもの。

「ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー」は、番組の人気コーナー「ノリノリ！のりものタウン」に登場する「ワンワン」の車「ワンワンカー」をトミカで再現しており、丸いフォルムに尻尾がついた可愛らしいデザインとなっている。

「ドリームトミカ SP いないいないばあっ！ スーパーワンカー」は、番組内の楽曲「スーパーワンのうた」に登場する「ワンワン」が変身したヒーローキャラクター「スーパーワン」をモチーフにしており、「ワンワンカー」が「スーパーワン」の格好をした姿をイメージし、デザイン。スーパーワンが着用するマントの背中にあるトレードマーク「ワ」も再現している。

「ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー」

「ドリームトミカ SP いないいないばあっ！ スーパーワンカー」

サイズ：W 38mm × H 34mm × D 57mmサイズ：W 38mm × H 34mm × D 57mm

(C) ＴＯＭＹ

(C)NHK・NHK エデュケーショナル