【3月26日限定】大手町で先着500人に松屋の「牛めし」を無料配布！整理券は11時から。

松屋フーズは、HQと連携し2026年3月26日、東京・大手町で牛めし500食の無料配布イベントを開催します。

大手町にキッチンカーが登場。

3月26日、大手町で松屋のキッチンカー「サンライズ号」による牛めし500食の無料配布イベントが開催されます。

物価上昇が続く中で、働く人の食生活を支えたいという思いから「インフレから社員を救うプロジェクト」の一環として企画されたそうです。

先着500人限定、ひとり1回限りで、なくなり次第終了です。

開催日時は3月26日11時30分から14時までですが、混雑回避のため11時から整理券が配布されます。近隣施設への迷惑となるため、早朝からの待機や列形成はできません。

開催場所は東京サンケイビル正面広場（住所：東京都千代田区大手町1-7-2）。アクセスは各線大手町駅 E1・A4出口直結、JR東京駅の場合は丸の内北口から徒歩7分です。

荒天や災害、予期せぬ事故等の影響で、主催者HQの判断によってイベント内容の変更または中止となる場合があります。また、開催の有無については当日3月26日の午前9時に、HQの公式ホームページで発表されます。

東京バーゲンマニア編集部