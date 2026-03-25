山梨県・小菅村にクラフトビールを楽しむ体験型ブルワリー施設がオープン

Far Yeast Brewingは3月28日、体験型ブルワリー施設「The Far Yeast Beer Adventure（ザ・ファーイースト・ビア・アドベンチャー）」を、山梨県北都留郡小菅村にてグランドオープンします。

■ハンバーガーメニューも充実

同施設では、自然に囲まれた環境の中で、クラフトビールを多角的に楽しめる体験を提供します。

隣接・近隣には「道の駅こすげ」や「小菅の湯（温泉）」、「フォレストアドベンチャー」、「フィッシングビレッジ」といった観光資源が点在し、観光ルートにも組み込みやすい立地となっているのも特徴です。

施設内では、「ビールと食の関係性」を軸に構成したメニューを提供するハンバーガーレストランを営業。野菜もふんだんに使った特製ソースによる「ファーイーストクラシックバーガー」や地元の名産ヒラタケを使った「フォレストバーガー」などを提供します。

店内では、常時16種のクラフトビールを用意。セルフスタイルで注げるようになっています。さらに、自家製ジンジャエールや果実を使ったティードリンクといったノンアルコールメニューも充実しています。

■施設概要

施設名：The Far Yeast Beer Adventure ザ・ファーイースト・ビア・アドベンチャー

グランドオープン日：2026年3月28日

所在地：〒409-0211 山梨県北都留郡小菅村3462番地

（フォルサ）