「『猿真似しやすい』のになぜ生まれない？」第二のオレンジレンジが20年現れない異常事態、プロが語る“絶対不可能な理由”
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ミュージシャンの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「なぜ「第2のオレンジレンジ」は20年間現れないのか？音楽業界のプロが語る“再現不可能”な真実」と題した動画を公開した。
2000年代に「上海ハニー」や「花」などのヒット曲を連発し、一世を風靡したロックバンド「ORANGE RANGE」。動画では、結成25周年を迎えてもなお根強い人気を誇る彼らのような存在が、なぜ20年以上現れないのか、その理由を音楽的な観点から深く掘り下げている。
平井氏はまず、ORANGE RANGEが全盛期だった当時を「今のMrs. GREEN APPLEを全然しのぐ勢いだった」と振り返る。昨年には「イケナイ太陽（令和ver.）」が再ヒットし紅白歌合戦にも出場したが、平井氏は「この20年間で『第2のオレンジレンジ』が生まれていない」と、その特異性を指摘した。
では、なぜ彼らはあれほどまでに売れたのか。平井氏は、ORANGE RANGEの音楽の根底にはRage Against the MachineやLimp Bizkitといったミクスチャー・ロックがあると分析。しかし、彼らがそうしたヘビーな音楽性ではなく、あくまでポップスとして大衆に受け入れられた点に着目する。
その理由として、平井氏は「音楽で遊ぶのが昔から上手な人たち」だったからではないかと推察。沖縄の「なんくるないさ」精神に代表されるような、音楽的に優れたものを作ろうという前提ではなく、「楽しいことしよう」という仲間内の「身内ノリ」から、あの唯一無二の音楽が生まれたと語る。メンバーが高校の同級生や兄弟で構成されていることも、その空気感を醸成した大きな要因だと指摘した。
さらに「ロックバンドをやる時に歌いたい人間は、そもそもラップを選択しない」「ラップをやるには言語化能力がすごく高くなきゃいけない」と述べ、歌とラップを高次元で両立させる人材自体が希少であると分析。ORANGE RANGEは「怖くないミクスチャー」という、いわば矛盾した存在であり、それは意図して生み出せるものではないという。
最終的に平井氏は、沖縄の北谷という特殊な文化圏で、友人同士という関係性の中から偶然生まれたのがORANGE RANGEだと結論づける。その奇跡的な条件を意図的に再現することは「絶対に不可能だね」と断言し、動画を締めくくった。
2000年代に「上海ハニー」や「花」などのヒット曲を連発し、一世を風靡したロックバンド「ORANGE RANGE」。動画では、結成25周年を迎えてもなお根強い人気を誇る彼らのような存在が、なぜ20年以上現れないのか、その理由を音楽的な観点から深く掘り下げている。
平井氏はまず、ORANGE RANGEが全盛期だった当時を「今のMrs. GREEN APPLEを全然しのぐ勢いだった」と振り返る。昨年には「イケナイ太陽（令和ver.）」が再ヒットし紅白歌合戦にも出場したが、平井氏は「この20年間で『第2のオレンジレンジ』が生まれていない」と、その特異性を指摘した。
では、なぜ彼らはあれほどまでに売れたのか。平井氏は、ORANGE RANGEの音楽の根底にはRage Against the MachineやLimp Bizkitといったミクスチャー・ロックがあると分析。しかし、彼らがそうしたヘビーな音楽性ではなく、あくまでポップスとして大衆に受け入れられた点に着目する。
その理由として、平井氏は「音楽で遊ぶのが昔から上手な人たち」だったからではないかと推察。沖縄の「なんくるないさ」精神に代表されるような、音楽的に優れたものを作ろうという前提ではなく、「楽しいことしよう」という仲間内の「身内ノリ」から、あの唯一無二の音楽が生まれたと語る。メンバーが高校の同級生や兄弟で構成されていることも、その空気感を醸成した大きな要因だと指摘した。
さらに「ロックバンドをやる時に歌いたい人間は、そもそもラップを選択しない」「ラップをやるには言語化能力がすごく高くなきゃいけない」と述べ、歌とラップを高次元で両立させる人材自体が希少であると分析。ORANGE RANGEは「怖くないミクスチャー」という、いわば矛盾した存在であり、それは意図して生み出せるものではないという。
最終的に平井氏は、沖縄の北谷という特殊な文化圏で、友人同士という関係性の中から偶然生まれたのがORANGE RANGEだと結論づける。その奇跡的な条件を意図的に再現することは「絶対に不可能だね」と断言し、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信。バンドの現実と成功のウラ側夢と金の間でもがく表現者への指針経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。