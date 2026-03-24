イタリア料理のファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」が3月24日、「鶏肉原料の供給不足」を理由に、人気のチキンステーキ2商品の販売休止を公式サイトで発表し、SNS上では嘆きの声が上がっています。

【ショック】「えっ…ウソでしょ！？」 これがサイゼリヤが販売を休止する“人気2商品”です！

サイゼリヤが販売を休止するのは「若鶏のグリル」「柔らかチキンのチーズ焼き」です。店舗により、販売休止の時期が異なる場合があるとしています。

同社は「現在、早期の販売再開に向け、原材料の安定調達に努めております。お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とコメントしています。

今回の発表について、SNS上では「マジかよ…」「え？ は？ は？ おい うそだろ サイゼリヤに行く理由が減ってしまった」「えっ、サイゼリヤから若鶏のグリルがなくなったら何食べるの？」「サイゼリヤでチキンが休止なんて」「サイゼリヤのメニューが減っていく」「私の中でサイゼリヤが完全終了した」「休止前に、食べておきたい」など、驚きの声や悲しみの声が上がっています。