「knock on wood」の意味は？おまじない・願掛けの意味が...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「knock on wood」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「幸運が続きますように」でした！
「knock on wood」は、「幸運がつづきますように」を意味する表現。
自慢話や不吉なことを言った直後に木製品を叩くという、英語圏の迷信的な仕草に由来しています。
おまじない・願掛けの意味を持っていますよ。
「I've been feeling great lately, knock on wood!」
（最近調子がいいんだ、縁起をかついでおこう！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部