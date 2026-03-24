「knock on wood」の意味は？おまじない・願掛けの意味が...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「幸運が続きますように」でした！

「knock on wood」は、「幸運がつづきますように」を意味する表現。

自慢話や不吉なことを言った直後に木製品を叩くという、英語圏の迷信的な仕草に由来しています。

おまじない・願掛けの意味を持っていますよ。

「I've been feeling great lately, knock on wood!」

（最近調子がいいんだ、縁起をかついでおこう！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。