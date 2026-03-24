スヌーピーが和柄スカジャンに！ジーンズメイトから発売中の「PEANUTS」×「MLB」アイテムがズバ抜けておしゃれな理由とは
ジーンズを中心としたリーズナブルなカジュアルウエアを展開する「ジーンズメイト」から、スヌーピーモチーフがあしらわれた「MLB」コラボの新作が発売中。毎回好評のコレクションに加わったのは「【PEANUTS×MLB】和柄スカジャン」(2万1780円)。ドジャース、ヤンキース、カブスの人気3チームをフィーチャーした全3着で、個性あるスタイリングが楽しめるアイテムに仕上がっている。
【写真】ジーンズメイトで発売中の「PEANUTS」×「MLB」和柄スカジャンを見る
■そもそもスカジャンってなに？和柄モチーフが使われる理由
“スーベニア(お土産)ジャケット”とも呼ばれるスカジャンは、“横須賀ジャンパー”の略。帰国する米兵向けに、米軍の横須賀基地周辺で販売された、お土産アイテムがルーツだ。日本のお土産ということで、富士山をはじめ和風・東洋風の刺しゅうデザインが施されている。
ジーンズメイトの「PEANUTS×MLB」コラボにも、和なモチーフが刺しゅうされている。迫力のある和柄モチーフも、「PEANUTS」の原作者チャールズ・M・シュルツのタッチで描かれるとポップなムードだ。遊び心のあるデザインをチェックしていこう。
ロサンゼルスを拠点にするロサンゼルス・ドジャースのスカジャンには、浮世絵を彷彿とさせる大波や日本国旗のような赤い太陽があしらわれている。サングラスをかけたジョー・クール姿のスヌーピーは、果たして選手なのか、観客席で試合が始まるのを待つファンなのか!?
フロントにはチームロゴと、扇子を背にしたスヌーピーの刺しゅう入り。シンプルなカラーリングで、背中の刺しゅうのインパクトをさらに盛り上げる仕掛けだ。
ニューヨーク・ヤンキースのデザインには、ジョー・クールとチャーリー・ブラウンがかっこいいポーズを決めるグラフィックを採用。ちょうちんにカタカナ表記の“ニューヨーク ヤンキース”の文字が描かれるなど、遊び心たっぷりのデザインだ。
ヤンキースは3着中、唯一そでと身頃のカラーが違うのが特徴。フロントにはカラー糸でチャーリー・ブラウンの刺しゅうを表現している。躍動感のあるポーズにも注目したい。
シカゴ・カブスのデザインには雪景色の富士山に舞い散る桜と、日本の春を思わせるモチーフが使われている。日本の伝統的な絵画に押される、作者の落款のような“SNOOPY”の文字もユニーク！桜吹雪を浴びながら笑顔で両腕を広げるスヌーピーと、ハッピーダンスを踊るウッドストックもキュートだ。
フロントにはチームロゴと、背中の刺しゅうとリンクしたウッドストックのデザインがあしらわれている。サークル状のチームロゴとのバランスが秀逸で、コーディネートが楽しくなりそう！
伝統的な様式美を忠実に再現しつつ、ポップでかわいらしいスヌーピーモチーフと調和させたデザインが、ジーンズメイトのコラボスカジャンの魅力。一過性のトレンドとは一線を画し、長く愛用できるのもうれしい限り！
男女兼用で、M、L、XLの3サイズ展開。注目度の高いアイテムのため、サイズによっては売り切れも出始めている。欲しい！という人は、CHARADINATEオフィシャルサイトをチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■そもそもスカジャンってなに？和柄モチーフが使われる理由
“スーベニア(お土産)ジャケット”とも呼ばれるスカジャンは、“横須賀ジャンパー”の略。帰国する米兵向けに、米軍の横須賀基地周辺で販売された、お土産アイテムがルーツだ。日本のお土産ということで、富士山をはじめ和風・東洋風の刺しゅうデザインが施されている。
ジーンズメイトの「PEANUTS×MLB」コラボにも、和なモチーフが刺しゅうされている。迫力のある和柄モチーフも、「PEANUTS」の原作者チャールズ・M・シュルツのタッチで描かれるとポップなムードだ。遊び心のあるデザインをチェックしていこう。
ロサンゼルスを拠点にするロサンゼルス・ドジャースのスカジャンには、浮世絵を彷彿とさせる大波や日本国旗のような赤い太陽があしらわれている。サングラスをかけたジョー・クール姿のスヌーピーは、果たして選手なのか、観客席で試合が始まるのを待つファンなのか!?
フロントにはチームロゴと、扇子を背にしたスヌーピーの刺しゅう入り。シンプルなカラーリングで、背中の刺しゅうのインパクトをさらに盛り上げる仕掛けだ。
ニューヨーク・ヤンキースのデザインには、ジョー・クールとチャーリー・ブラウンがかっこいいポーズを決めるグラフィックを採用。ちょうちんにカタカナ表記の“ニューヨーク ヤンキース”の文字が描かれるなど、遊び心たっぷりのデザインだ。
ヤンキースは3着中、唯一そでと身頃のカラーが違うのが特徴。フロントにはカラー糸でチャーリー・ブラウンの刺しゅうを表現している。躍動感のあるポーズにも注目したい。
シカゴ・カブスのデザインには雪景色の富士山に舞い散る桜と、日本の春を思わせるモチーフが使われている。日本の伝統的な絵画に押される、作者の落款のような“SNOOPY”の文字もユニーク！桜吹雪を浴びながら笑顔で両腕を広げるスヌーピーと、ハッピーダンスを踊るウッドストックもキュートだ。
フロントにはチームロゴと、背中の刺しゅうとリンクしたウッドストックのデザインがあしらわれている。サークル状のチームロゴとのバランスが秀逸で、コーディネートが楽しくなりそう！
伝統的な様式美を忠実に再現しつつ、ポップでかわいらしいスヌーピーモチーフと調和させたデザインが、ジーンズメイトのコラボスカジャンの魅力。一過性のトレンドとは一線を画し、長く愛用できるのもうれしい限り！
男女兼用で、M、L、XLの3サイズ展開。注目度の高いアイテムのため、サイズによっては売り切れも出始めている。欲しい！という人は、CHARADINATEオフィシャルサイトをチェックしてみて。
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