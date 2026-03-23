つくれぽ7000件超え！タレが決め手の「油淋鶏」でおうちで本格中華

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クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、クックパッドの大人気レシピ作者☆栄養士のれしぴ☆さんの新刊から「油淋鶏」の殿堂入りレシピをご紹介します。

つくれぽ7000件超えの神レシピ！

クックパッドの大人気レシピ作者☆栄養士のれしぴ☆さんの新刊『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』から、たれが決め手のカリカリ＆ジューシー「油淋鶏（ユーリンチー）」の殿堂入りレシピを作ってみました。


サクッと揚げた鶏肉に甘酸っぱいネギだれが相性抜群

■材料

鶏もも肉　1枚（大きめ）

[肉の下味]

★酒　大さじ1

★塩こしょう　少々

★生姜すりおろし(チューブでも)　少々

[油淋鶏のたれ]

●にんにく（みじん切り）　1かけ

●長ねぎ（みじん切り）　1/2本

●しょうが（チューブ）　2センチ

●醤油　大さじ1と1/2

●酢　大さじ1と1/2

●砂糖　大さじ1

●ごま油　小さじ2

●はちみつ　小さじ1

片栗粉（衣用）　適量

揚げ油　適量


作り方

1.●の油淋鶏のたれを混ぜ合わせます。先に作って1時間ほどなじませておくと、よりおいしくなります。


2.鶏もも肉の余分な黄色い脂を取り除き、厚みを均一にするために厚い部分を広げます。

★の肉の下味を揉み込み、10分ほど置いて味を染み込ませます。


3.下味をつけた肉に片栗粉をまんべんなくまぶします。衣をしっかりつけることで、揚げ上がりが「カリッ」と仕上がります。


4.フライパンに高さ1cmほどの油を引き、皮目を下にして中火の弱火で入れます。動かさず、皮がパリッとしてこんがり色がつくまで10分ほどかけてじっくり揚げ焼きにするのがポイントです。


5.裏返して中まで火が通ったら取り出し、余熱で火を通すため3分ほど放置します。食べやすい大きさに切って盛り付け、たっぷりのたれをかけて完成です。


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