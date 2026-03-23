つくれぽ7000件超え！タレが決め手の「油淋鶏」でおうちで本格中華

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、クックパッドの大人気レシピ作者☆栄養士のれしぴ☆さんの新刊から「油淋鶏」の殿堂入りレシピをご紹介します。

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クックパッドの大人気レシピ作者☆栄養士のれしぴ☆さんの新刊『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』から、たれが決め手のカリカリ＆ジューシー「油淋鶏（ユーリンチー）」の殿堂入りレシピを作ってみました。

サクッと揚げた鶏肉に甘酸っぱいネギだれが相性抜群

■材料



鶏もも肉 1枚（大きめ）



[肉の下味]



★酒 大さじ1



★塩こしょう 少々



★生姜すりおろし(チューブでも) 少々



[油淋鶏のたれ]



●にんにく（みじん切り） 1かけ



●長ねぎ（みじん切り） 1/2本



●しょうが（チューブ） 2センチ



●醤油 大さじ1と1/2



●酢 大さじ1と1/2



●砂糖 大さじ1



●ごま油 小さじ2



●はちみつ 小さじ1



片栗粉（衣用） 適量



揚げ油 適量



作り方

1.●の油淋鶏のたれを混ぜ合わせます。先に作って1時間ほどなじませておくと、よりおいしくなります。

2.鶏もも肉の余分な黄色い脂を取り除き、厚みを均一にするために厚い部分を広げます。



★の肉の下味を揉み込み、10分ほど置いて味を染み込ませます。

3.下味をつけた肉に片栗粉をまんべんなくまぶします。衣をしっかりつけることで、揚げ上がりが「カリッ」と仕上がります。

4.フライパンに高さ1cmほどの油を引き、皮目を下にして中火の弱火で入れます。動かさず、皮がパリッとしてこんがり色がつくまで10分ほどかけてじっくり揚げ焼きにするのがポイントです。

5.裏返して中まで火が通ったら取り出し、余熱で火を通すため3分ほど放置します。食べやすい大きさに切って盛り付け、たっぷりのたれをかけて完成です。

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