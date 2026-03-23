ピクニックや学童のお弁当にも◎定番に飽きたら試したい「唐揚げの下味」バリエ

家族が喜ぶ「唐揚げ」。おうちの定番味つけに飽きてきたら、ぜひ一度試してほしい下味バリエをご紹介します。

▼ごま油の風味が食欲そそる

しょうゆや鶏ガラベースの下味にごま油を加えて風味豊かに。薄力粉と片栗粉を2回に分けて加えるのもカリカリに仕上げるポイントです。



▼レモンバジルで香り豊かに

さっぱりした唐揚げが食べたいときにおすすめ。鶏むね肉でもしっとり仕上がるコツが満載です。



▼万能白だしで作るから揚げ

下味は白だしメインで、米粉を加えることで食感よく仕上げます。



▼ウスターソースもおすすめ

ウスターソースと練りがらしで下味をつけます。スパイスがきいた唐揚げに。







家庭の味が定番化しやすい唐揚げをアレンジできるおすすめレシピをご紹介しました。時間があるときに多めに作って冷凍保存しておくと、行楽や毎日のお弁当に活用できます。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。