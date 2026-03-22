Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎの桜井和寿が２２日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のインタビューに答えたもようが放送された。トーク番組に出演するのは２００２年の「笑っていいとも！」以来。Ｂ’ｚの稲葉浩志が桜井との秘話を語るなど、事前予想の神回にふさわしい内容となった。２週にわたるもので、２９日も桜井のインタビューが放送される。

桜井は「トーク番組ということで、血糖値をあげなきゃ、と、コンビニで『まるごとバナナ』（買って）…車の中で食べてきました」と照れ笑い。交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ」を使って購入したという。

桜井の発言にＳＮＳは大騒ぎ。「明日以降お店からまるごとバナナが消えます」「明日…日本中の あらゆる店頭から『まるごとバナナ』が消えます…」「明日まるごとバナナが店頭から消えるってマジ？」「明日から”まるごとバナナ”は売り切れ続出になるのだろうか？笑」「まるごとバナナはさすがに可愛すぎてる」「明日まるごとバナナ食べる！」「まるごとバナナを食べる仕草まで… サービスよすぎる」「まるごとバナナ食べたくなった」とコンビニで約２００円で買える『まるごとバナナ』のワードが飛び交う反響となっている。