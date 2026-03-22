【ヤマト運輸】″贈り物キティ″が可愛すぎ限定ステッカー全12種がもらえるよ！《3月31日まで》
ハローキティ、そしてサンリオを愛するファンのみなさんに、嬉しいオトク情報です。
ヤマト運輸では、ハローキティとのコラボキャンペーン「宅急便50周年贈り物大作戦！」を2026年3月31日まで開催中です。
今なら、特別なデザインが描かれた「限定ステッカー」がもらえます。
レアなキティがたっぷり♡
キャンペーン期間中、ヤマト運輸営業所へ持込もしくはドライバー集荷で宅急便を発送すると、「限定ステッカー」がランダムで1枚もらえます。
ステッカーのデザインは12種類。セールスドライバーの制服姿に、段ボールや花瓶、ゴルフバッグなど様々な贈り物の中から顔を出す姿など、ここでしか見られない個性豊かなハローキティが登場しています。
中には、ランドセルや花束など、出会いと別れの春にぴったりなモチーフも。
SNSを覗いてみると、ステッカーの入手を報告する多くのファンが。
「ご当地キティぽさあって良き」
「あなたは何を被っても可愛い〜」
「めっちゃかわいい。嬉しい」
などの声が寄せられており、大好評です。
なお、ステッカーの配布は無くなり次第終了。
今しか手に入らない特別なステッカー、気になる人は早めのチェックを。
※画像は公式インスタグラムより。
（東京バーゲンマニア編集部）