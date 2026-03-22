【ヤマト運輸】″贈り物キティ″が可愛すぎ限定ステッカー全12種がもらえるよ！《3月31日まで》

ハローキティ、そしてサンリオを愛するファンのみなさんに、嬉しいオトク情報です。

ヤマト運輸では、ハローキティとのコラボキャンペーン「宅急便50周年贈り物大作戦！」を2026年3月31日まで開催中です。

今なら、特別なデザインが描かれた「限定ステッカー」がもらえます。

レアなキティがたっぷり♡

キャンペーン期間中、ヤマト運輸営業所へ持込もしくはドライバー集荷で宅急便を発送すると、「限定ステッカー」がランダムで1枚もらえます。

ステッカーのデザインは12種類。セールスドライバーの制服姿に、段ボールや花瓶、ゴルフバッグなど様々な贈り物の中から顔を出す姿など、ここでしか見られない個性豊かなハローキティが登場しています。

中には、ランドセルや花束など、出会いと別れの春にぴったりなモチーフも。

SNSを覗いてみると、ステッカーの入手を報告する多くのファンが。

「ご当地キティぽさあって良き」

「あなたは何を被っても可愛い〜」

「めっちゃかわいい。嬉しい」

などの声が寄せられており、大好評です。

なお、ステッカーの配布は無くなり次第終了。

今しか手に入らない特別なステッカー、気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式インスタグラムより。

（東京バーゲンマニア編集部）