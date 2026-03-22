「スパイシーチキン」（税込 210円）　※消費税は8％計算

写真拡大

　「ファミリーマート」は、3月24日（火）から週替わりで、人気商品を価格据え置きで45％増量する「なぜか45％増量作戦」を、全国の店舗で開催。今回は、同日から店頭に並ぶ第1弾商品をまとめて紹介する。

【写真】3月24日（火）発売！　「なぜか45％増量作戦」第1弾商品一覧

■8品が登場

　3月24日（火）発売の第1弾ラインナップには、ベーカリーやホットスナック、スイーツ、寿司など全8商品が登場する。

　例えば、今年で発売25年目を迎えるロングセラーチキンの「スパイシーチキン」をなぜか45％増量。ボリュームアップしたことで、もも肉のジューシーかつしっかりした肉感をより味わえるという。

　また、通常はいなり寿司3個、巻寿司4巻のところ、いなり寿司5個と巻寿司6巻に増量された「助六寿司」は、シェアもできるボリューム感たっぷりの一品。

　さらに、しっとりとした食感が特長の「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」や、なめらかな生チョコレートと生クリームをもちもち食感の生地で包んだ「ファミマ・ザ・クレープ　生チョコ」も、本キャンペーンで初めて増量の対象となった。

　加えて、太麺に濃厚なスープを合わせた「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」、濃厚なチーズと、旨みや甘味のあるトマトソースをたっぷり包んだ「のびーるチーズのコク旨ピザまん」も45％増量して展開。

　そのほか、「Afternoon Tea」監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した「シャルドネ香るストレートティー」と、チョコレートをたっぷりコーティングした「チョコを味わう コーンチョコ」も、お得に楽しむことが可能だ。

　ちなみに、第2弾商品は、3月31日（火）から発売される。