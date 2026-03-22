ファミマ、値段そのまま“なぜか45％増量作戦”第1弾商品を発売前にチェック！ 25年目「スパイシーチキン」も対象
「ファミリーマート」は、3月24日（火）から週替わりで、人気商品を価格据え置きで45％増量する「なぜか45％増量作戦」を、全国の店舗で開催。今回は、同日から店頭に並ぶ第1弾商品をまとめて紹介する。
【写真】3月24日（火）発売！ 「なぜか45％増量作戦」第1弾商品一覧
■8品が登場
3月24日（火）発売の第1弾ラインナップには、ベーカリーやホットスナック、スイーツ、寿司など全8商品が登場する。
例えば、今年で発売25年目を迎えるロングセラーチキンの「スパイシーチキン」をなぜか45％増量。ボリュームアップしたことで、もも肉のジューシーかつしっかりした肉感をより味わえるという。
また、通常はいなり寿司3個、巻寿司4巻のところ、いなり寿司5個と巻寿司6巻に増量された「助六寿司」は、シェアもできるボリューム感たっぷりの一品。
さらに、しっとりとした食感が特長の「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」や、なめらかな生チョコレートと生クリームをもちもち食感の生地で包んだ「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」も、本キャンペーンで初めて増量の対象となった。
加えて、太麺に濃厚なスープを合わせた「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」、濃厚なチーズと、旨みや甘味のあるトマトソースをたっぷり包んだ「のびーるチーズのコク旨ピザまん」も45％増量して展開。
そのほか、「Afternoon Tea」監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した「シャルドネ香るストレートティー」と、チョコレートをたっぷりコーティングした「チョコを味わう コーンチョコ」も、お得に楽しむことが可能だ。
ちなみに、第2弾商品は、3月31日（火）から発売される。
【写真】3月24日（火）発売！ 「なぜか45％増量作戦」第1弾商品一覧
■8品が登場
3月24日（火）発売の第1弾ラインナップには、ベーカリーやホットスナック、スイーツ、寿司など全8商品が登場する。
例えば、今年で発売25年目を迎えるロングセラーチキンの「スパイシーチキン」をなぜか45％増量。ボリュームアップしたことで、もも肉のジューシーかつしっかりした肉感をより味わえるという。
さらに、しっとりとした食感が特長の「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」や、なめらかな生チョコレートと生クリームをもちもち食感の生地で包んだ「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」も、本キャンペーンで初めて増量の対象となった。
加えて、太麺に濃厚なスープを合わせた「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」、濃厚なチーズと、旨みや甘味のあるトマトソースをたっぷり包んだ「のびーるチーズのコク旨ピザまん」も45％増量して展開。
そのほか、「Afternoon Tea」監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した「シャルドネ香るストレートティー」と、チョコレートをたっぷりコーティングした「チョコを味わう コーンチョコ」も、お得に楽しむことが可能だ。
ちなみに、第2弾商品は、3月31日（火）から発売される。