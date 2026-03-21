【略語クイズ】「青春ブタ野郎シリーズ」の略語は？観たことがある人も多いはず！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「青春ブタ野郎シリーズ」の略語は？
「青春ブタ野郎シリーズ」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、漢字1文字＋カタカナ2文字ですよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「青ブタ」でした！
「青ブタ」は、「青春ブタ野郎シリーズ」を略した言葉です。
青ブタとは、鴨志田一氏による日本のライトノベルおよび、それを原作とするメディアミックス作品のこと。
作中では、神奈川県藤沢市を舞台に“思春期症候群”と呼称される超常現象に巻き込まれた男女の話が描かれており、主人公・梓川咲太が高校生である第1巻〜第9巻までを「高校生編」、第10巻以降は「大学生編」とされています。
原作小説は2014年に第1巻が発売され、その後、2018年にはTVアニメ第1期が放送、2019年・2023年には映画化されたことでも多くの話題を生んだ作品ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『アニメ「青春ブタ野郎」シリーズ ポータルサイト』
・『animate Times』
ライター Ray WEB編集部