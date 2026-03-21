【略語クイズ】「青春ブタ野郎シリーズ」の略語は？観たことがある人も多いはず！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「青春ブタ野郎シリーズ」の略語はなんでしょうか？

正解は「青ブタ」でした！

「青ブタ」は、「青春ブタ野郎シリーズ」を略した言葉です。

青ブタとは、鴨志田一氏による日本のライトノベルおよび、それを原作とするメディアミックス作品のこと。

作中では、神奈川県藤沢市を舞台に“思春期症候群”と呼称される超常現象に巻き込まれた男女の話が描かれており、主人公・梓川咲太が高校生である第1巻〜第9巻までを「高校生編」、第10巻以降は「大学生編」とされています。

原作小説は2014年に第1巻が発売され、その後、2018年にはTVアニメ第1期が放送、2019年・2023年には映画化されたことでも多くの話題を生んだ作品ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》



・『アニメ「青春ブタ野郎」シリーズ ポータルサイト』

・『animate Times』