免疫力がUPする最強の食事 「まごわやさしい」とは！？【免疫力の話】

最強の食事は 「まごわやさしい」

毎日の食卓に取り入れたい食材

今、世の中には「健康にいい食事」の情報があふれています。そのため、毎日の食事の中で、どのようなものを食べたらよいのか、情報が多すぎてわからなくなってしまうこともあるでしょう。

そんなときに思い出してほしいのが「まごわやさしい」という言葉です。これは、健康的な食生活に役立ち、免疫力を上げる食材の頭文字をつなげたものです。

「ま」は、納豆や大豆、豆腐などの豆類、「ご」はごま、「わ」はわかめなどの海藻類、「や」は野菜全般、「さ」は魚、「し」はしいたけなどのきのこ類、「い」はじゃがいもやさつまいもといったいも類です。

それぞれ、タンパク質、ミネラル、ビタミンなど、良質な栄養を含み、それらを食べると自然と健康的な食生活が送れます。

もちろん、こちらもどれかひとつを集中的に食べればいいというものではありません。そして、必ずしも１日の中で全部を取り入れる必要もないのです。あくまでも、全体のバランスを考えながら、２～３品目ずつ食べていくのが、理想的でしょう。

これらの食材は、和食には欠かせないものですが、日本の食事のバランスのよさは、世界的にも評価されているのです。バランスのよい食事は、免疫力アップにもつながります。「まごわやさしい」を意識して、健康な食生活を送りましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』