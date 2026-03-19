ダスキンが゙運営する「ミスタードーナツ」から、どらやきをモチーフにしたふわむち食感の「宇治抹茶ドーナツシリーズ」が誕生！

どらやきをモチーフにしたドーナツ2種と毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種が期間限定で発売されます☆

ミスタードーナツ「宇治抹茶ドーナツシリーズ」

販売期間：2026年3月25日（水）〜5月下旬（順次販売終了予定）

販売店舗：ミスタードーナツ全店（一部店舗を除く）

ミスタードーナツに、祇園辻利の宇治抹茶を使用し、抹茶の味わいはもちろん、食感にもこだわった生地や和素材との組み合わせで楽しめる「宇治抹茶ドーナツシリーズ」が登場。

今回初登場となる「ドら抹茶」生地はどらやきをモチーフにしたドーナツで、新食感となるふわむち食感が特長です。

宇治抹茶の特長である、香り、色、苦み、旨みも感じながら、新しいふわむち食感が楽しめます。

また、つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドなどの相性の良い素材をサンドすることで、ひとくちほおばった時に様々な食感や味わいを楽しめるドーナツです。

さらに毎年大好評のポン・デ・リング生地に祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ「ポン・デ・宇治抹茶生地」を使用した3種も新しくなって登場。

2026年は宇治抹茶との相性を追求し、宇治抹茶の味わいを楽しめるよう、よりやわらかいポン・デ・宇治抹茶生地に仕上げられています。

宇治抹茶チョコやとろりとした宇治抹茶わらびもち、ザクザクとした宇治抹茶クランチなどのトッピングと、生地の食感の組み合わせを楽しめる期間限定メニューです☆

ドら抹茶 つぶあん華ホイップ

価格：テイクアウト 334円(税込)／イートイン 341円(税込)

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地を使った「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」

生地にサンドした北海道あずきあん、贅沢に絞った宇治抹茶ホイップを黒みつのアクセントとともにほおばる一品です。

ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ

価格：テイクアウト 345円(税込)／イートイン 352円(税込)

ふわむち食感のドーナツ生地に宇治抹茶チョコをコーティングし栗あんと宇治抹茶ホイップをサンドした「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」

仕上げにキャンディングアーモンドをトッピングしたドーナツです。

生地のふわむち食感に、キャンディングアーモンドのカリっとした食感がアクセントになっています。

ポン・デ・ダブル宇治抹茶

価格：テイクアウト 237円(税込)／イートイン 242円(税込)

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティングした「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」

生地とチョコ、ダブルの抹茶で抹茶好きにはたまらないメニューです。

ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風

価格：テイクアウト 259円(税込)／イートイン 264円(税込)

もちもち食感のポン・デ・リング生地にホワイトチョコをコーティングし、宇治抹茶クランチをトッピングした「ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風」

抹茶ミルクのような味わいと宇治抹茶クランチのザクザク食感が楽しめます。

ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち

価格：テイクアウト 270円(税込)／イートイン 275円(税込)

和素材のおいしさが重なり合った「ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち」

ポン・デ・リング生地に北海道あずきあんととろりとした宇治抹茶わらびもちをサンドし、宇治抹茶チョコをコーティングしています。

どらやきをモチーフにしたドーナツ2種と毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種がラインナップ。

ミスタードーナツにて2026年3月25日より販売される「宇治抹茶ドーナツシリーズ」の紹介でした☆

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