辻希美「可愛いでしかない」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの満面スマイル公開「まさに天使」「辻ちゃんに似てきた」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】タレントの辻希美が3月17日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「成長が早い」0歳第5子の満面スマイルショット
辻は「可愛いでしかない」とつづり、第5子の夢空ちゃんの写真を複数枚投稿。ミッキーマウス柄の可愛らしいロンパース姿で、満面の笑みを浮かべる夢空ちゃんを披露した。
この投稿にファンからは「ニコニコで癒される」「カメラ目線で可愛い」「辻ちゃんに似てきた気がする」「服も表情も可愛すぎる」「まさに天使」「成長が早い」「疲れが吹っ飛んだ」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「成長が早い」0歳第5子の満面スマイルショット
◆辻希美「可愛いでしかない」夢空ちゃんショット披露
辻は「可愛いでしかない」とつづり、第5子の夢空ちゃんの写真を複数枚投稿。ミッキーマウス柄の可愛らしいロンパース姿で、満面の笑みを浮かべる夢空ちゃんを披露した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「ニコニコで癒される」「カメラ目線で可愛い」「辻ちゃんに似てきた気がする」「服も表情も可愛すぎる」「まさに天使」「成長が早い」「疲れが吹っ飛んだ」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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