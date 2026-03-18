東京ミルクチーズ工場の苺クッキー♡春限定スイーツが今年も登場
春の訪れを感じる季節にぴったりな、東京ミルクチーズ工場の人気限定スイーツが今年も登場♡華やかな苺の風味とチーズのコクを楽しめる「ストロベリー＆マスカルポーネクッキー」は、見た目も味わいも春らしさ満点。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな、この時期だけの特別なお菓子をチェックしてみてください♪
春限定♡苺クッキーの魅力
ストロベリー＆マスカルポーネクッキー
価格：9枚入 1,296円（税込）
フルーティーな苺クッキーに、ミルク感たっぷりのマスカルポーネチーズ風味のチョコ※1をサンド。サクサクとした軽やかな食感と、やさしい甘さが絶妙にマッチします。
パッケージは可愛らしいピンクカラーに銀箔押しロゴをあしらい、上品で華やかな印象に。贈り物にもぴったりなデザインです♡
※1 チョコレートコーチングを使用（チーズ中マスカルポーネ98％使用）
※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了
※各店舗、順次発売を開始しております。詳しくは、店舗までお問い合わせください。
定番人気のチーズスイーツ
ソルト＆カマンベールクッキー
価格：9枚入 1,296円（税込）／18枚入 2,592円（税込）
蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー
価格：9枚入 1,296円（税込）
クッキー詰合せ18枚入
価格：18枚入 2,592円（税込）
内容：ソルト&カマンベールクッキー×9枚／蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー×9枚
ミルクチーズケーキ≪冷凍商品≫
価格：紙缶箱2,160円（税込）／発泡箱2,376円（税込）
ミルクとチーズの美味しさにこだわった定番商品も充実。素材の風味を活かした濃厚な味わいで、幅広い世代に愛されています。
春の贈り物にぴったり♡
華やかな見た目と優しい味わいが魅力の苺クッキーは、季節のご挨拶やちょっとした手土産にぴったり。定番のチーズスイーツとあわせて選べば、より特別感のあるギフトに仕上がります♡
期間限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。春だけの美味しさをぜひ楽しんでみてください♪