東京ミルクチーズ工場の苺クッキー♡春限定スイーツが今年も登場

春の訪れを感じる季節にぴったりな、東京ミルクチーズ工場の人気限定スイーツが今年も登場♡華やかな苺の風味とチーズのコクを楽しめる「ストロベリー＆マスカルポーネクッキー」は、見た目も味わいも春らしさ満点。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな、この時期だけの特別なお菓子をチェックしてみてください♪

春限定♡苺クッキーの魅力

ストロベリー＆マスカルポーネクッキー



価格：9枚入 1,296円（税込）

フルーティーな苺クッキーに、ミルク感たっぷりのマスカルポーネチーズ風味のチョコ※1をサンド。サクサクとした軽やかな食感と、やさしい甘さが絶妙にマッチします。

パッケージは可愛らしいピンクカラーに銀箔押しロゴをあしらい、上品で華やかな印象に。贈り物にもぴったりなデザインです♡

※1 チョコレートコーチングを使用（チーズ中マスカルポーネ98％使用）

※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了

※各店舗、順次発売を開始しております。詳しくは、店舗までお問い合わせください。

東京マカロンラスク新フレーバー登場♡大人可愛い手土産に注目

定番人気のチーズスイーツ

ソルト＆カマンベールクッキー



価格：9枚入 1,296円（税込）／18枚入 2,592円（税込）

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー



価格：9枚入 1,296円（税込）

クッキー詰合せ18枚入



価格：18枚入 2,592円（税込）

内容：ソルト&カマンベールクッキー×9枚／蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー×9枚

ミルクチーズケーキ≪冷凍商品≫



価格：紙缶箱2,160円（税込）／発泡箱2,376円（税込）

ミルクとチーズの美味しさにこだわった定番商品も充実。素材の風味を活かした濃厚な味わいで、幅広い世代に愛されています。

春の贈り物にぴったり♡

華やかな見た目と優しい味わいが魅力の苺クッキーは、季節のご挨拶やちょっとした手土産にぴったり。定番のチーズスイーツとあわせて選べば、より特別感のあるギフトに仕上がります♡

期間限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。春だけの美味しさをぜひ楽しんでみてください♪