真壁刀義、一般女性と昨年10月に結婚していた 「変わらずバンバン行かせてもらうぜぃ！」と決意新た
新日本プロレスの真壁刀義（53）が18日、自身のXを更新。昨年10月に一般女性と結婚していたことを報告した。
【写真】素敵！らしさあふれる文章で…結婚を報告した真壁刀義
真壁は「応援してくださっている皆様 関係者の皆様」の書き出しで「突然のご報告となりますが、真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました。温かく見守っていただけたら幸いです」と伝えた。
続けて「という堅苦しいのはここまでで、ついにこの俺様が結婚しましたとさ！」とつづり「でもやっぱり、これで丸くなるわけもなく、試合もそれ以外の仕事も、変わらずバンバン行かせてもらうぜぃ！」と決意を新たにした。
真壁は、1972年9月29日生まれ、神奈川県相模原市出身。B型。1997年に対大谷晋二郎戦でデビュー。得意技はジャーマンスープレックスホールド、ラリアット、パイルドライバー。2009年8月、『G1 CLIMAX』で初の優勝を果たした。
2013年から2016年3月まで、日本テレビ系『スッキリ!!』に「スイーツ真壁」としてレギュラー出演。3年半にわたる放送でスイーツへの愛情と知識をいかんなく発揮し、見た目とのギャップで人気を博した。
そのほか、2017年には、テレビ朝日系のアニメ『タイガーマスクW』で本人役で声優出演。ハリウッド映画『キングコング 髑髏島の巨神』での吹き替えや、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』、実写映画『キングダム』シリーズで沛浪（はいろう）役として出演するなど、俳優、声優、イメージキャラクターなど、マルチな活躍を見せている。
【写真】素敵！らしさあふれる文章で…結婚を報告した真壁刀義
真壁は「応援してくださっている皆様 関係者の皆様」の書き出しで「突然のご報告となりますが、真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました。温かく見守っていただけたら幸いです」と伝えた。
続けて「という堅苦しいのはここまでで、ついにこの俺様が結婚しましたとさ！」とつづり「でもやっぱり、これで丸くなるわけもなく、試合もそれ以外の仕事も、変わらずバンバン行かせてもらうぜぃ！」と決意を新たにした。
2013年から2016年3月まで、日本テレビ系『スッキリ!!』に「スイーツ真壁」としてレギュラー出演。3年半にわたる放送でスイーツへの愛情と知識をいかんなく発揮し、見た目とのギャップで人気を博した。
そのほか、2017年には、テレビ朝日系のアニメ『タイガーマスクW』で本人役で声優出演。ハリウッド映画『キングコング 髑髏島の巨神』での吹き替えや、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』、実写映画『キングダム』シリーズで沛浪（はいろう）役として出演するなど、俳優、声優、イメージキャラクターなど、マルチな活躍を見せている。