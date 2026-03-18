「アイスクリーム食べた」が「セルフケアの大切さを実感しました」とインフルエンサーっぽい大げさな言い回しに変換される「LinkedIn Speak」が翻訳サービスのKagi Translateに登場

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