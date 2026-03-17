茨城の日本酒を飲み比べ！アトレ取手で20の酒蔵が集結する日本酒まつり開催
アトレ取手は4月11日、茨城県内約20の酒蔵が集まる日本酒イベント「SAKE MEETING 2026春〜10周年乾杯の宴〜」を開催する。
SAKE MEETING 2026春
同イベントは、2016年の開始から10周年を迎える。今回は記念ロゴ入りのおちょこで地酒の飲み比べを楽しめるほか、おつまみの持ち込みも可能となっている。
会場は同館4階の「たいけん美じゅつ場VIVA」で、11時からの1部と13時45分からの2部による事前予約制(各部定員650名)。
参加費はオリジナルおちょこ(入場券)と引換チケット5枚がセットで1,000円。さらに、10周年を記念し、開催ごとにデザインを変えてきた「歴代おちょこ」を特別に500円で販売する。
10周年記念ロゴおちょこ
SAKE MEETING 2026春
同イベントは、2016年の開始から10周年を迎える。今回は記念ロゴ入りのおちょこで地酒の飲み比べを楽しめるほか、おつまみの持ち込みも可能となっている。
会場は同館4階の「たいけん美じゅつ場VIVA」で、11時からの1部と13時45分からの2部による事前予約制(各部定員650名)。
参加費はオリジナルおちょこ(入場券)と引換チケット5枚がセットで1,000円。さらに、10周年を記念し、開催ごとにデザインを変えてきた「歴代おちょこ」を特別に500円で販売する。
10周年記念ロゴおちょこ