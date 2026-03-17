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イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホンのYouTubeチャンネルが、「【ワイヤレスイヤホン】Sony WF-1000XM6 vs Technics EAH-AZ100【どっちがいいのか話し合ってみた】」と題した動画を公開した。



動画では、ソニーの最新フラッグシップモデル「WF-1000XM6」と、Technicsのハイエンドモデル「EAH-AZ100」を、イヤホン専門店のスタッフであるはまちゃん氏とゆーでぃ氏が徹底比較。スペック、デザイン、装着感、ノイズキャンセリング性能、そして最も重要な音質について、それぞれの強みと選び方のポイントを多角的に解説している。



まずスペックについては、両機種ともにBluetooth 5.3対応、対応コーデックもSBC/AAC/LDACと同じだが、価格はWF-1000XM6が44,600円（税込）、EAH-AZ100が39,600円（税込）と差がある。バッテリー駆動時間はEAH-AZ100がやや長く、複数デバイスと同時接続できるマルチポイント機能はWF-1000XM6が2台に対し、EAH-AZ100は3台まで対応する。



音質に関しては、両者のキャラクターの違いが浮き彫りになった。ゆーでぃ氏は、EAH-AZ100を「面で鳴っているイメージ」、WF-1000XM6を「点で鳴っているイメージ」と表現。情報量が多く迫力のあるサウンドを求めるならEAH-AZ100が、音の粒立ちや繊細な表現を重視するならWF-1000XM6が向いていると分析した。特に、音数が多い最近のJ-POPはEAH-AZ100、ボーカルの細かなニュアンスや入れ替わりが魅力の楽曲はWF-1000XM6が得意だという。



また、ノイズキャンセリング性能については、両者ともにWF-1000XM6が優れているとの見解で一致。一方で、デザインや金属パーツがもたらす高級感といった「所有欲を満たしてくれる」点ではEAH-AZ100に軍配が上がるとの意見も出た。



最終的に、どちらも甲乙つけがたい非常に優れたイヤホンであるとしながらも、一つの結論として「使うシーンとどこに重点を置くかで決めるのがオススメ」だとまとめた。具体的には、利用している音楽サブスクリプションサービスで選ぶ方法を提案。360 Reality Audioに対応するAmazon MusicのユーザーならWF-1000XM6、Dolby Atmosに最適化されたApple MusicのユーザーならEAH-AZ100を選ぶことで、それぞれのイヤホンのポテンシャルを最大限に引き出せるとしている。