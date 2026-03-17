WBCで侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れた。

3月17日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、コラムニストのえのきどいちろうがWBCを振り返った。

えのきど「ベネズエラに負けてしましましたが、北海道日本ハムファイターズファンとして、まず言いたいのは伊藤大海というピッチャーが3ランホームランを打たれて逆転されたんですよ。その伊藤大海のインスタに物凄い誹謗中傷が寄せられているんです」

大竹「それは良くないね」

えのきど「プロ野球の選手会もそのことについて『誹謗中傷に対しては厳正に対処する』という声明を出したんですけれども、スポーツの結果っていうのは表もあれば裏もあるわけじゃないですか。その結果について一番ヘコんだり反省しているのは本人だったり現場の人だから、それを岡目八目的に文句を言うのはどうかと思う。 しかも、そのために新しく作ったアカウントだったりするんですよ」

小島慶子「悪質ですね」

えのきど「そういうのを作って文句を言ったりする心根ってどんな感じなのかなって思ったりしますね。ただ救いだったのが伊藤大海ってファイターズのエースなんですよ。2週間後にはプロ野球が開幕するんですけど、開幕投手なんです。どのくらいダメージから立ち直っているのかっていうのが人間ドラマとしては物語だなと思っているんです。福岡ソフトバンクホークスのみずほPayPayドームで開幕なんですけど、ホークスとしては相手チームのエースがダメージを受けていてダメなほうが有利に働くかもしれないって思ったりもするじゃないですか。だけど今回のことでファイターズファンは自分たちのエースとして伊藤大海のことをかばうんだけど、ホークスのファンとかパリーグのファンたちが『オレたちは普段伊藤大海にやられてる。伊藤大海がどれだけ凄いピッチャーだかわかってんのか！何を文句言ってんだ！』って連帯するほうに心根が動いているんです。あったかいなぁ～と思いました」