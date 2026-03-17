『とんがり帽子のアトリエ』ABEMA地上波先行・WEB最速配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作春アニメ『とんがり帽子のアトリエ』を４月６日（月）から毎週月曜日夜11時より、地上波１週間先行・WEB最速配信する。
『とんがり帽子のアトリエ』は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、“大きな秘密”を知ることから始まる光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジーが描かれる。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数750万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど国内外で高い評価を獲得。2026年４月より放送予定のTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ねており、ファン待望の本格ファンタジーの映像に大きな注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて、『とんがり帽子のアトリエ』の地上波１週間先行・WEB最速配信が決定。４月６日（月）夜11時より第１話の地上波同時放送および、第２話の地上波１週間先行放送を続けて実施。以降、毎週月曜日夜11時より、最新話を地上波１週間先行で放送。また先行放送１週間後の毎週月曜日夜11時（地上波同刻）より、地上波放送回の無料配信を開始。以降、地上波放送回までを全話無料で楽しめる。
(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
『とんがり帽子のアトリエ』は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、“大きな秘密”を知ることから始まる光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジーが描かれる。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数750万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど国内外で高い評価を獲得。2026年４月より放送予定のTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ねており、ファン待望の本格ファンタジーの映像に大きな注目が集まっている。
(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会