＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】館内に突然響いた怒号（実際の様子）

大阪・エディオンアリーナで開催中の大相撲三月場所。九日目、序二段の取組で、客席から突如として“怒号”が響く場面があった。威圧するような大声に「こわい」「ガラわる！」とファン騒然となった。

問題の場面は、序二段五十八枚目・東颯海（玉ノ井）と序二段四十六枚目・藍（高田川）の一番で起きた。取組前、呼出に四股名を呼び上げられて土俵に登場した両力士。すると、まだ観客もまばらな客席からは「あい頑張れー！あーい！」「あーい！」「あーい！」と、怒鳴り声のような男性の野太い声援が飛んできた。

“推し力士”を応援するために熱が入ってしまうことは仕方ないとはいえ、突然の“怒号”にも似た男性の声に視聴者は騒然。「こわ！ガラわる！」「関西こわい」「声援？こわい」と驚きの声のほか、「つまみ出してください」「品の悪い観客を追い出せ！」と批判も寄せられたほか、「怒号は力士が可哀想だよ」「現地も引いてるやん」といった意見も相次いだ。

その後の取組では、立ち合いすぐに右四つに組んだ両者。上手を引いた藍と下手を掴んだ東颯海が胸を合わせて攻め合い、土俵中央でややこう着状態に陥ったものの、最後は藍が上手を振ってから一気に寄り切って勝利した。藍は1勝目。敗れた東颯海は5敗目を喫した。（ABEMA/大相撲チャンネル）

