Number_i、全員それぞれ「池田模範堂」イメージキャラクター就任 神宮寺勇太が新商品をアピール
3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が、2日発売の池田模範堂「ムヒ」の湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」のイメージキャラクターに就任したことが17日、発表された。
【写真】「ムヒベタV液」イメージキャラクターに就任したNumber_i・神宮寺勇太
同社は、スマートでありながら、確かな効き目を表現するべく、神宮寺を起用。新たな領域に踏み出すことを躊躇しない、男らしい格好良さも併せ持つ神宮寺を起用することで、同商品の新登場感を印象づけ、どこでも使いやすいながらにストロングのステロイド外用剤であるという、スマートでありながらも頼もしいという製品特長の浸透を図る。
また、同社では、かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」で平野紫耀、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」で岸優太を起用しており、今回の神宮寺の起用により、Number_iのメンバー全員が同社でイメージキャラクターを務めることになった。
【写真】「ムヒベタV液」イメージキャラクターに就任したNumber_i・神宮寺勇太
同社は、スマートでありながら、確かな効き目を表現するべく、神宮寺を起用。新たな領域に踏み出すことを躊躇しない、男らしい格好良さも併せ持つ神宮寺を起用することで、同商品の新登場感を印象づけ、どこでも使いやすいながらにストロングのステロイド外用剤であるという、スマートでありながらも頼もしいという製品特長の浸透を図る。
また、同社では、かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」で平野紫耀、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」で岸優太を起用しており、今回の神宮寺の起用により、Number_iのメンバー全員が同社でイメージキャラクターを務めることになった。