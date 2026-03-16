ららぽーと豊洲、31店舗の“新店＆改装オープン”へ！ 大規模リニューアルでキッズパーク新設も
開業20周年を迎える“三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲”は、10月5日（木）から、これまでのコンセプトを承継しつつゲストの心が“はずむ・おどる”施設へとリニューアルオープンする。
【写真】親子で楽しめる！ 新設予定の「キッズパーク」
■“次の20年”へ向け3度目のリニューアル
今回“次の20年”へ踏み出す第1歩として実施されるのは、共用部の大規模改修に加え、ライフスタイルを彩る計31店舗の新店＆改装オープン。
共用部のリニューアルでは、中庭イベントステージの大規模改修をはじめ、フードコートのデジタルサイネージ化や、屋外共用通路の刷新、休息できるレストスペースの大幅増設、ベビー休憩室の拡張＆刷新などが行われる予定だ。
また、中庭に人工芝を採用した「キッズパーク」も新設。跳ねたり滑ったりできる「ふわふわマウンテン」や「すべり台」、回して楽しむ「オムニスピナー」が遊べるほか、大人が見守れるようベビーカー置き場やベンチも豊富に設置される。
さらに、テナントはミシュラン6年連続受賞「エスサワダ」の澤田州平氏が手掛ける人気店「さわだ飯店」や、日常の中で「ゴディバ」が味わえる「ゴディパン」、全国の有名ラーメン店舗が数ヵ月に1度入れ替わる「POP UP ラーメン」など、新店舗が続々とオープンする。
【写真】親子で楽しめる！ 新設予定の「キッズパーク」
■“次の20年”へ向け3度目のリニューアル
今回“次の20年”へ踏み出す第1歩として実施されるのは、共用部の大規模改修に加え、ライフスタイルを彩る計31店舗の新店＆改装オープン。
また、中庭に人工芝を採用した「キッズパーク」も新設。跳ねたり滑ったりできる「ふわふわマウンテン」や「すべり台」、回して楽しむ「オムニスピナー」が遊べるほか、大人が見守れるようベビーカー置き場やベンチも豊富に設置される。
さらに、テナントはミシュラン6年連続受賞「エスサワダ」の澤田州平氏が手掛ける人気店「さわだ飯店」や、日常の中で「ゴディバ」が味わえる「ゴディパン」、全国の有名ラーメン店舗が数ヵ月に1度入れ替わる「POP UP ラーメン」など、新店舗が続々とオープンする。