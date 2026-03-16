“月4,980円”でラウンドし放題！ゴルフ場のサブスクサービスがお得

株式会社アッシュフィールドは、ゴルフラウンドのサブスクリプションサービス「TRINITY GOLF（トリニティゴルフ）」において、初心者向けゴルフスクール「サンクチュアリゴルフ」との共同キャンペーンを2026年3月1日（日）から開始することを発表しました。

月額4,980円で何度もラウンドが可能！ゴルフ場のサブスクが始動

日本のゴルフ人口は1990年代をピークに減少しており、特に若年層の減少が顕著となっている。

日本のゴルフ人口は長期的に減少傾向にあり、特に20～30代の若年層ゴルファーの減少が顕著。またゴルフスクールに通い始めた初心者の多くが、「実際のラウンドに出る機会が少ない」という課題を抱えています。加えて、1回あたり8,000円以上かかることも多いラウンド費用は、初心者にとって心理的・経済的なハードルになりがちです。

「TRINITY GOLF」は、月額4,980円（税込）で提携ゴルフ場のプレイ料金が無料となり、繰り返しラウンドを楽しめるサブスクリプションサービスです。2026年1月1日現在、関東・関西エリアを中心に23コースと提携しており、ゴルフを「より身近で、継続しやすいスポーツ」へ変えていくことを目指しているとのこと。

今回の共同プロモーションでは、定額制でラウンド機会を増やせる「TRINITY GOLF」と、初心者専門スクールの「サンクチュアリゴルフ」が相互に特典を提供。スクールで基礎を学んだ後、実際のコースに出る環境を整えることで、「練習 → 実践 → 継続」の好循環をつくる狙いです。

今回の共同キャンペーンでは、両サービスが相互に特典を提供。TRINITY GOLFは、サンクチュアリゴルフの全会員を対象に「月額4,980円プラン」を3カ月間無料で利用できる体験プランを用意。一方、サンクチュアリゴルフはTRINITY GOLF会員を対象に、入会金が無料となるプランを提供するとのこと。

いかがでしたか？ プロモーション期間は2026年3月1日（日）から2027年2月28日（日）までです。これからコースデビューを目指す初心者ゴルファーは、チェックしてみてはいかがでしょうか。