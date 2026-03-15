新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作アニメ『グノーシア』の最終回放送を記念し、３月16日（月）午後３時30分より初めて全話無料一挙放送する。



『グノーシア』は、petit depottoが手がけた人気SF人狼アドベンチャーゲームが原作で、人間に化けて人間を襲う未知の敵“グノーシア”を排除するため、漂流する宇宙船の中で疑心暗鬼の議論と投票が繰り返されるなか、主人公が最初の一日目にループし続ける運命に囚われ、その謎に迫っていく物語が描かれる。独自のループ構造と心理戦が高い評価を受け、原作ゲームは「電撃インディー大賞」を受賞するなど熱狂的な支持を獲得。2025年10月からは待望のTVアニメが２クール連続放送中で、緊迫感あふれるSFループミステリーがさらなる話題を呼んでいる。



このたび「ABEMA」で決定した『グノーシア』初の全話無料一挙放送では、３月14日（土）の最終話放送を記念し、３月16日（月）午後３時30分より、第１クールから第２クール最終話まで全21話を無料一挙放送。放送後１週間、全話無料で楽しめる。



(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.