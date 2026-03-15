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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【ガチガチ背中革命】埋もれた首・肩、広い肩幅は、肩甲骨周りと胸をほぐそう！羽が生えたように軽くなるストレッチ＆マッサージ」と題した動画を公開しました。デスクワークや長時間のスマートフォン使用により凝り固まった背中と胸の筋肉に焦点を当て、柔軟性を取り戻すためのマッサージとストレッチを紹介しています。



動画は、まず姿勢の乱れに直結する胸の筋肉「小胸筋」のマッサージから始まります。のが氏は、鎖骨の下にあるこの筋肉を指で強くほぐすことで、巻き肩や猫背の改善につながると解説。続いて、眼精疲労や頭痛の原因にもなる頭の付け根の「後頭下筋群」をほぐし、前に出がちな頭のポジションをリセットします。



その後は、肩甲骨周りの筋肉を動かすエクササイズに移行。脇を締めたまま腕を開閉する動きや、腕を前後に大きく動かすツイスト動作などを通して、肩甲骨の可動域を広げていきます。のが氏は、一連の動作において体幹を安定させ、肩甲骨の動きをしっかり意識することが重要だと説明しています。



プログラムの後半では、脇の下から「大胸筋」を直接掴み、腕を大きく回すことで胸周りの緊張を解放。最後は、疲れが溜まりやすい上腕の筋肉をマッサージし、腕から肩にかけての軽さを実感できるとしています。



特別な器具は不要で、座ったまま実践できる内容です。日々のデスクワークの合間や一日の終わりにこのプログラムを取り入れ、凝り固まった上半身をリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。