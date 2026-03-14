立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、300グラムの特大コロッケがのったそばの画像を公開しています。

【画像】うっわ…ヤバっ！ コチラが器からはみ出るドデカさ「300グラムの特大コロッケそば」です！

「コロッケそば」への愛あふれる試作品

公式アカウントは、「名代富士そばが『コロッケそば』をどれだけ愛しているかというと300グラムの特大コロッケを作っちゃうくらい愛しています」とコメント。冷たいそばの上に、器からはみ出すほど大きなコロッケがのった「試作品」の写真を投稿しました。

X上では「インパクトがすごい！」「これはドデカい！すてきですね」「これヤバっ！」と驚く声が多数。大ボリュームながら、「これは食べてみたい。食べきれるかどうかじゃない、かじりつきたいんだ！」「控えめに言って最高」「めっちゃ食べたい！」と、食欲をそそられた人も多いようです。

また、「販売の予定はありますか？」「試作品で終わらせるにはもったいない」と、商品化を望むコメントも寄せられました。

過去には、特大サイズのコロッケがのった「インフィニティコロッケそば」が、東京・秋葉原店限定で販売されたことがありました。今回の試作品は、「インフィニティコロッケそば」の誕生前から作られていたものとのことです。