この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「お尻のたるみ・メリハリがない脚を変えるには、週に3回これをやる」と題した動画を公開しました。この動画では、お尻と脚のラインを整え、引き締まった下半身を目指すためのトレーニングプログラムを紹介しています。

プログラムは、お尻と内ももにアプローチする「ワイドスクワット」から始まります。のが氏によると、膝をしっかりと外側に開き、お尻を後ろに引くように腰を落とすことがポイントです。続いて、体幹も同時に鍛える「スクワット＆ニートゥーエルボー」や、お尻と裏ももに集中的に効かせる「ナロースタンス・スプリットスクワット」など、多彩なスクワットで下半身全体を強化します。

トレーニング中盤では、四つん這いの姿勢で行う「ファイヤーハイドラント」が登場。この動きは、お尻の横にある中臀筋を鍛え、丸みのあるヒップラインを作るのに効果的だと説明されています。のが氏は、体幹をぶらさずにお尻の横の筋肉を意識することが重要だと解説。その後、仰向けでの「ヒップリフト・パルス」でさらにお尻を追い込みます。

トレーニングの最後には、「裏ももストレッチ」や股関節周りをほぐす「フロッグストレッチ」といったクールダウンが用意されており、使った筋肉をしっかりとケアできます。週3回という継続しやすいペースで実践できるこのトレーニングを日々の習慣に取り入れ、理想のボディラインを目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:06

ワイドスクワット
01:26

ナロースタンス・スプリットスクワット
02:46

ファイヤーハイドラント
04:06

ヒップリフト・パルス
04:46

クールダウン：裏ももストレッチ

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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
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