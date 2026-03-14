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ゴミ屋敷清掃や不用品回収を手掛ける専門業者「イーブイ」が、公式YouTubeチャンネル「イーブイ片付けチャンネル」にて、最新動画『【片付けのコツ】まとめるだけじゃダメ！プロが語る「出口の意識」と「小さな成功体験」で片付けは絶対に失敗しない』を公開しました。



本動画では、大量の不用品で溢れた一軒家の片付け作業に完全密着。圧倒的な物量に立ち向かうプロのリアルな現場感とともに、片付けを途中で挫折させないための極意である「出口の意識」と「小さな成功体験」について詳しく解説しています。





■ 遠方からの依頼。立ち会いなしで挑む「開かずの屋根裏部屋」

今回の現場は、関東在住の依頼者から売却に伴い依頼された実家の一軒家です 。依頼者の立ち会いはなく、不動産屋から直接鍵を預かって作業を進めるという形でのスタートとなりました 。



家屋全体が荷物で埋め尽くされている状態でしたが、中でもスタッフを苦しめたのが「屋根裏」です 。日常的に使われない屋根裏は「思い出だけが詰まった場所」になりがちで、今回の現場も部屋以上の物量が眠っていました 。





■ 綿密な計画と、立ちはだかる現場のリアル

作業にあたり、スタッフはまず2階の部屋と屋根裏の荷物を1階に集約し、昼に到着するパッカー車（ゴミ収集車）に合わせて一気に搬出するという緻密な計画を立てました 。



しかし、現場の動線が非常に狭く、屋根裏の扉が全開にならないなどの物理的なハードルが立ち塞がります 。その結果、プロの迅速な連携をもってしても予定時間を2時間もオーバーしてしまうという、お片付けの過酷なリアルが収められています 。





■ プロが語る！片付けが失敗する最大の理由「出口の意識」

動画の終盤、イーブイの社長は片付けがうまくいかない最大の原因について言及しています。実は、自分たちで荷物をダンボールに「梱包」すること自体は簡単だと言います 。



最も苦労するのは、ゴミ出しのタイミング、運び出す労力、ゴミを一時的に保管する場所といった「搬出（出口）」の部分です 。「出口を完璧に意識しないと、全部うまくいかない」と語るように、まとめるだけでなく、最終的に家からどうやって出すかを事前に計画することが片付け成功の鉄則なのです 。





■ 挫折しないための「小さな成功体験」

さらに、もう一つの秘訣として「成功体験を積むこと」の重要性を挙げています 。家全体など大きすぎる目標を立てると気後れしてしまいますが、「1日1袋」や「1日1箇所」、あるいは「1日1棚」から始めることを推奨しています 。



小さな達成感をコツコツと積み重ねていくことで気分が乗り、モチベーションを維持したまま片付けを進めることができるとアドバイスを送っています 。



プロの洗練されたチームワークで家がみるみるうちに片付いていく爽快感と、明日からすぐに実践できる「出口の意識」「小さな成功体験」という2つの実践的なコツ。大掛かりな片付けに悩んでいる方にとって、必見の動画となっています。