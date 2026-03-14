この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ゴミ屋敷清掃や不用品回収を手掛ける専門業者「イーブイ」が、公式YouTubeチャンネル「イーブイ片付けチャンネル」にて、最新動画『【片付けのコツ】まとめるだけじゃダメ！プロが語る「出口の意識」と「小さな成功体験」で片付けは絶対に失敗しない』を公開しました。

本動画では、大量の不用品で溢れた一軒家の片付け作業に完全密着。圧倒的な物量に立ち向かうプロのリアルな現場感とともに、片付けを途中で挫折させないための極意である「出口の意識」と「小さな成功体験」について詳しく解説しています。


■ 遠方からの依頼。立ち会いなしで挑む「開かずの屋根裏部屋」
今回の現場は、関東在住の依頼者から売却に伴い依頼された実家の一軒家です 。依頼者の立ち会いはなく、不動産屋から直接鍵を預かって作業を進めるという形でのスタートとなりました 。

家屋全体が荷物で埋め尽くされている状態でしたが、中でもスタッフを苦しめたのが「屋根裏」です 。日常的に使われない屋根裏は「思い出だけが詰まった場所」になりがちで、今回の現場も部屋以上の物量が眠っていました 。


■ 綿密な計画と、立ちはだかる現場のリアル
作業にあたり、スタッフはまず2階の部屋と屋根裏の荷物を1階に集約し、昼に到着するパッカー車（ゴミ収集車）に合わせて一気に搬出するという緻密な計画を立てました 。

しかし、現場の動線が非常に狭く、屋根裏の扉が全開にならないなどの物理的なハードルが立ち塞がります 。その結果、プロの迅速な連携をもってしても予定時間を2時間もオーバーしてしまうという、お片付けの過酷なリアルが収められています 。


■ プロが語る！片付けが失敗する最大の理由「出口の意識」
動画の終盤、イーブイの社長は片付けがうまくいかない最大の原因について言及しています。実は、自分たちで荷物をダンボールに「梱包」すること自体は簡単だと言います 。

最も苦労するのは、ゴミ出しのタイミング、運び出す労力、ゴミを一時的に保管する場所といった「搬出（出口）」の部分です 。「出口を完璧に意識しないと、全部うまくいかない」と語るように、まとめるだけでなく、最終的に家からどうやって出すかを事前に計画することが片付け成功の鉄則なのです 。


■ 挫折しないための「小さな成功体験」
さらに、もう一つの秘訣として「成功体験を積むこと」の重要性を挙げています 。家全体など大きすぎる目標を立てると気後れしてしまいますが、「1日1袋」や「1日1箇所」、あるいは「1日1棚」から始めることを推奨しています 。

小さな達成感をコツコツと積み重ねていくことで気分が乗り、モチベーションを維持したまま片付けを進めることができるとアドバイスを送っています 。

プロの洗練されたチームワークで家がみるみるうちに片付いていく爽快感と、明日からすぐに実践できる「出口の意識」「小さな成功体験」という2つの実践的なコツ。大掛かりな片付けに悩んでいる方にとって、必見の動画となっています。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング：本日の現場は2階と屋根裏がメインの不用品回収

00:34

パッカー車（ゴミ収集車）の到着に合わせた搬出スケジュール

02:18

【遠方からのご依頼】関東在住のお客様で今回は立ち会いなしでの実家片付け

06:43

1階を荷物置き場にして効率よく搬出するプロの技
11:13

【裏話】イーブイのスタッフ研修！古い家具を傷つけないジャバラの掛け方

13:26

現場で的確な指示を出せるスタッフを育てる教育の重要性

16:28

【時間勝負】パッカー車到着に合わせたラッシュ作業と動線確保

17:35

片付けは「小さな成功体験」を積み重ねることが大切

20:50

2階子供部屋のお片付けスタート！布団や家具の仕分け

23:09

提携工務店との連携：外部の解体作業や補修もイーブイで対応可能

24:30

【屋根裏のお片付け】大量の荷物とホコリにまみれた仕分け作業スタート
30:18

「屋根裏は捨てるのを先送りにしてる思い出部屋」プロが語る収納のリアル

33:09

ロフトや屋根裏に荷物が溜まってしまう理由とは？
36:24

【応援到着】タワマンでの引越し不用品回収を終えたスタッフが合流

42:20

掃き掃除をしてお部屋の最終仕上げ

43:13

お片付け終了！屋根裏の搬出に大苦戦して予想時間を2時間オーバー

44:33

プロが教えるお片付け成功のコツ「一番大事なのはゴミの出口（搬出）」

関連記事

電気もつかない長屋3軒を「たった2時間」で空にする神業！費用を劇的に下げる「貿易」の仕組みと片付けの心理学

電気もつかない長屋3軒を「たった2時間」で空にする神業！費用を劇的に下げる「貿易」の仕組みと片付けの心理学

 【巨大一軒家】入口が見当たらない…！？「謎の屋根裏部屋」と広大な庭にプロ8名が挑む片付けの全貌

【巨大一軒家】入口が見当たらない…！？「謎の屋根裏部屋」と広大な庭にプロ8名が挑む片付けの全貌

 【実録】20年分・14トン超のゴミ屋敷を3日で撤去！プロが指摘する「埋もれた配線」の火災リスクとは？

【実録】20年分・14トン超のゴミ屋敷を3日で撤去！プロが指摘する「埋もれた配線」の火災リスクとは？
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

イーブイ片付けチャンネル_icon

イーブイ片付けチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 18.10万人 581 本の動画
このチャンネルでは、ゴミ屋敷清掃や遺品整理の現場からのリアルな映像をお届けします。私たちは関西を中心に、不用品回収、粗大ゴミ処分、遺品整理業務を専門に行っており、これらの業務においてリサイクルを重視しています。遺品をゴミとして扱わず、可能な限り再利用やリサイクルに努め、環境への配慮も徹底しています。
youtube.com/channel/UCWiHV0aeIq97rlVn49PVhiA YouTube