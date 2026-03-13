キッコーマンの「デルモンテ」の公式「X」アカウントが、珍しい野菜の写真を投稿し、「この野菜知っていますか？」と問い掛けています。

「知ってる？」不思議なカタチの野菜です！（※集合体恐怖症の人は注意）

デルモンテの「中の人」は知らなかった野菜

公式アカウントは、「突然ですがこの野菜知っていますか？」とコメントし、円すい型のとげのような形状が不思議な印象の、黄緑色の野菜の写真を投稿しています。

「中の人は見たことあるんですが、名前までは知らなかったです」という公式アカウントの投稿に対して、ユーザーからは「ロマネスコ」と、「正解」が続々と寄せられました。

「シチューにおすすめ」「ゆでてマヨネーズかドレッシング。ベーコンやウインナーと炒めても」「ブロッコリーとカリフラワーの合間に買ってます。パスタにするのが好きです」「私はガーリック炒めが好き」と、おいしい食べ方が挙げられています。

公式アカウントは、「ロマネスコ」の食べ方として、キッコーマンのサイトに掲載されている「ロマネスコのミネストローネ」のレシピを紹介しています。

ユーザーからは「なかなか手に入らない」という声もあり、「初めて食べたときのシャキシャキした食感がクセになって、スーパーで探しているのに、まだ見つけたことがありません」「前に住んでいた辺りは複数のお店で扱っていたけれど、引っ越したら見つからなくなりました」というコメントが寄せられています。

また、「フラクタル構造が美しい」「ちょっと高めのスーパーで実物を見て、驚きました」「集合体恐怖症にはつらい食べ物」と、変わった見た目についての声も上がっています。